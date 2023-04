Anna Ermakova mischt Deutschlands beliebteste Tanzshow wie keine zweite auf, Philipp Boy ist ihr dicht auf den Fersen und Sharon Battiste schwingt die Hüften in der "Hot Salsa Night". Heimlicher Star der achten Show aber ist - Daniel Hartwich! Voller Inbrunst schmettert er den Schmitty-Song: "Vic- Vic-, Victoria, mit dir tanz ich besoffski."

"Wir sagen das ja jede Woche und auch wenn wir uns wiederholen: Du bist einfach toll! 30 Punkte sind für dich noch viel zu wenig, sagt Joachim Llambi. In der Tat fühlt sich auch der Zuschauer inzwischen ein bisschen wie in: "Und täglich grüßt das Murmeltier".

Anna Ermakova, die in Show acht einen "unfassbaren" Charleston abliefert, tanzt abermals mit dieser "wahnsinnigen Qualität", dass man sich fragt: Wie macht sie das bloß? Mimik, Gestik, Körperhaltung: Alles ist stimmig. Dazu kommt die schwierige Choreografie, die das Model mit einer solchen Leichtigkeit und Ausstrahlung tanzt, als habe sie in ihrem ganzen Leben nie etwas anderes gemacht.

Man kann es kaum glauben, aber nur noch vier Shows bis zum Finale! In dieses dürfte wohl direkt und ohne Hindernisse auch Philipp Boy durchmaschieren. Die Jury feiert den ehemaligen Kunstturner für sein grandioses Opening. Boy gibt einen sehr schnellen, sehr agilen Quickstepp zum Besten und ist dennoch immer "auf den Punkt". Zurecht gibt es für seine Darbietung 30 Punkte. Dieser Mann weiß einfach, wie man liefert.

Genauso wie Julia Beautx! Dabei hatte die Schauspielerin beim Training noch bittere Tränen vergossen. Die Schritte für ihre Samba wollten ihr einfach nicht in Fleisch und Blut übergehen, aber auf der Tanzfläche ist von all den Zweifeln plötzlich nichts mehr zu sehen. Voller Leidenschaft wirbelt Julia über das Parkett und präsentiert eine "hervorragende Samba". Motsi und Jorge haut es von ihren Stühlen. Llambi denkt zurück an die Auftaktshow, in der sie noch schüchtern wie ein Reh gewesen sei und nicht wusste, wohin mit Armen und Beinen. Motsi findet: "Du bist das perfekte Beispiel, dass man niemals aufgeben soll."

"Ihr habt alles richtig gemacht!"

Dass man mit der Entscheidung der Jury nicht immer einverstanden ist und diese manchmal auch "enttäuschend" sein kann, erfahren wir in dieser Woche von Sharon Battiste. Mit Christian wagt sie sich an eine moderne, emotional etwas aggressive Interpretation eines Wiener Walzers. Während Motsi und Jorge die Choreografie frech, neu und mutig finden, ist Llambi nicht mal von der Musik überzeugt.

Nur sechs Punkte hat der Juryboss für Sharon Battiste und Christian Polanc übrig. (Foto: RTL / Stefan Gregorowius)

Gerade einmal sechs Punkte gibt es vom Jury-Boss, der jedoch, das sollte man wirklich einmal anerkennen, in dieser Staffel deutlich milder und irgendwie auch herzlicher geworden ist. Und natürlich bleibt nach jeder nicht ganz so tollen Bewertung auch immer etwas hängen. Wichtig ist nur, wie man damit umgeht. Und das kann Sharon ganz wunderbar, wie sich an diesem Abend noch herausstellen soll.

Ein Glanzlicht dieser Staffel ist - wer hätte das gedacht - Knossi. Für nix ist sich der Entertainer zu fein. Jede Woche tanzt er, als wäre es seine letzte. Und das zahlt sich aus. Selbst Llambi applaudiert dem Schornsteinfeger zu dessen leichten, rhythmisch exzellenten Wiener Walzer zu "Chim Chim Cher-ee". Isabel Edvardsson gibt dazu eine wunderbare Marry Poppins. Kurzum: "Ihr habt alles richtig gemacht!"

Öfter mal Kritik musste in dieser Staffel Timon Krause einstecken. Wir erinnern uns, wie Llambi sagte, Ekat solle ihn "zum Mann machen". Aber in Show acht haben die beiden einen so ergreifenden Contemporary hingezaubert und damit direkt Jorges Herz getroffen. Alle drei Jury-Mitglieder applaudieren diesem emotionalen Vertanzen einer gescheiterten Liebe oder wie Llambi anerkennend bekundet: "Ihr habt es geschafft, besonders zu sein."

"Vic- Vic-, Victoria, mit dir tanz ich besoffski"

Der heimliche Star der achten Show ist aber - Daniel Hartwich! Wieder einmal gibt es ein Novum. Statt des legendären Discofox-Marathons tanzen die Promis und Profis in der "Hot Salsa Night". Doch plötzlich ertönt im Studio Schlager! Und was für einer! Hartwich stimmt mit voller Inbrunst in den Refrain ein: "Vic-, Vic- Vic-, Victoria, Victoria Swarovski. Vic-, Vic- Vic-, Victoria, mit dir tanz ich besoffski". Der Song von Schmitty Extrem sorgt zwar auch bei Victoria für einen herzlichen Lacher, aber allein wie verzückt, fast hingebungsvoll Hartwich den Refrain schmettert, zeigt: Dieser Mann muss dringend in der ARD-Schlagershow den dagegen angestaubt wirkenden Florian Silbereisen ablösen!

Die "Hot Salsa Night" gewinnen "turmhoch" Sharon und Christian. "Die lateinamerikanischen Tänze liegen dir einfach. Du hast wieder gezeigt, wie gut du bist", lobt die Jury vor allem ihren langsamen Salsa-Part. Dann aber fließen noch einmal Krokodilstränen. Denn die Reise geht mit der achten Show für Chryssanthi Kavazi zu Ende. In ihrem Slowfox, so die Jury, sei einfach zu wenig Dynamik gewesen.