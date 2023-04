Zwei Jahre, vier Fälle - und noch immer ruckelt es bei den Lürsen/Stedefreund-Nachfolgern. Statt zusammenzuwachsen, scheint das Team um Liv Moormann eher noch auseinanderzudriften. Der Fall um die Autotuner sah zumindest flott aus, Punkte gab es aber höchstens in Flensburg.

"Für mich ist mit dem Dreh in meiner Heimatstadt ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Quasi der erste Bremerhavener 'Tatort'. Das ist schon großartig", erzählt "Donuts"-Regisseur Sebastian Ko. "Meine Mutter und meine Schwester leben hier, und unsere Drehorte sind für mich mit viel persönlicher Historie aufgeladen. In dem Hotel, in dem Liv wohnt, habe ich als Knirps meine ersten Filme gesehen, die hatten dort früher ein Heimkino."

Ko ist nicht nur aufgrund seiner persönlichen Herkunft der richtige Mann im Regiestuhl, auch sein professionelles Portfolio besteht den Eignungstest für "Donuts" mit links. Einige "Tatort"-Fälle stehen bei ihm schon zu Buche, unter anderem der Kölner Fall "Kartenhaus" (2016), dessen "Bonnie und Clyde"-Wiedergänger Adrian und Laura nicht so weit entfernt sind vom Bremer "Odd Couple" Gheorghe (Adrian But) und Marie (Luisa Böse). Und mit drei Folgen "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" war der gebürtige Walsroder auch schon auf dem Asphalt, der die Welt bedeutet, hochtourig unterwegs.

Kaum überraschend also, dass "Donuts", der vierte Fall des 2021 gestarteten Bremer "Tatort"-Teams, optisch überzeugend und in Teilen spektakulär daherkommt. Die Kamerafahrten sind atemberaubend, die Szenerie der Hafenterminals fängt Kameramann David Hofmann spektakulär ein. Und während Drohnen-Cams sonst schon mal latent sinnesleer überm Wohnblock kreisen, machen die flexiblen Flieger hier überaus Sinn: Die Montagen zwischen Asphalt und luftiger Höhe sorgen für einen cineastischen Look. Und trotzdem ist "Donuts" unterm Strich dann doch nur fast furios. Woran lag's?

Kleiner als die Summe seiner Teile

Das Team ist der Star, so heißt es gern mal im Mannschaftssport. Das Team ist nicht da, so könnte man es überspitzt in Bremen formulieren. Mads Andersen (Dar Salim) grüßt als Monitormann aus der Ferne, Linda Selb (Luise Wolfram) macht sich auch direkt vom Acker und der Groove zwischen Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) und Robert Petersen (Patrick Güldenberg) ist extremen Schwankungen unterlegen, von denen man gar nicht so recht weiß, was die eigentlich sollen.

Wie so oft in schauwertig hoch angesetzten Filmen bleibt neben dem zwischenmenschlichen Drama auch das Thema Dialoge auf der Strecke. Nicht etwa, weil es da nichts zu erzählen gäbe, im Gegenteil: Mutter Moormann (Angelika Richter) in ihrer Gelsenkirchener Barockhölle bietet reichlich Plotstoff, auch Livs Halbschwester Marie hat so einiges mitgemacht, die Tallymann-Gang bevölkert einen potenziell unterhaltsamen, norddeutschen Nebenplot-Platz, irgendwo zwischen frühem Buck und Werbung für Flens.

Alles zusammen jedoch ist kleiner als die Summe seiner Teile. Die Dialoge changieren zwischen Wandtattoo-Lyrik und überzogenem Kolorit (Mudder, Foddo, Loddo). Die Bremerhavener "Kollegen" dampfen nur so vor Stereotypen. Dass Marie zur Mörderin wird, erscheint konstruiert. Einzig das Tandem Gheorghe/Oleg (Jonas Halbfas), als fernes "Gilbert Grape"-Zitat, verfügt über einen gewissen Charme. Fazit: Da ist noch einiges an Luft nach oben in Bremen. Schwer zu sagen, wie da zeitnah an den richtigen Stellschrauben gedreht werden könnte. Womöglich taugte ein figürlicher Fokus zur gesteigerten Identifikation, so aber bleibt es dabei: Die Kupplung in Bremen hat zu viel Spiel.