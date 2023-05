Günther Jauch kennt ihn zwar nicht. Aber "MrWissen2Go" macht im Überraschungs-Special von "Wer wird Millionär?" seinem Namen alle Ehre. Beim "Vom kleinen Maulwurf"-Autor erfüllt sich ein Familientraum. Eine Beziehung könnte den WWM-Schock hingegen nicht überleben.

"Wo arbeitet der?" Für Günther Jauch war Mirko Drotschmann ein Telefonjoker wie alle anderen. Viele Zuschauer waren im großen Überraschungs-Special von "Wer wird Millionär?" (WWM) am Pfingstsonntag aber extra gespannt. Besteht "MrWissen2Go" die WWM-Feuerprobe?

Manch ein Prominenter scheitert hier unter Zeitdruck gern auf seinem Fachgebiet. Man frage nur Waldemar Hartmann. Aber der Youtuber, der auch die ZDF-Sendung "Terra X" moderiert, enttäuschte seine mehr als zwei Millionen Abonnenten nicht. Bei anderen saß der Schock an diesem Abend hingegen extra tief.

Wenn den Kandidaten wider Willen die Gesichtszüge entgleiten, steigt nicht nur bei Jauch die Vorfreude. Insofern ging diese fast vierstündige XXL-Ausgabe formvollendet los. Was die Berliner Busfahrerin Adriana Heinze da im Studio noch nicht ahnte: Sie war hinter ihrem Rücken von ihrem Lebensgefährten bei "Wer wird Millionär?" vorgeschlagen worden. Er hatte es vor gut einem Jahr in die Auswahlrunde, aber nicht auf den heißen Stuhl geschafft. Seitdem habe er sich allerhand anhören dürfen. "Also Ihr Leben war die Hölle", brachte es Jauch auf den Punkt. "Zeig, dass du es besser machen kannst", gab der Lebensgefährte der völlig geschockten Kandidatin mit auf den Weg.

Jauch lässt Kandidatin leiden

"Nein, es ist kein Scherz", klärte Jauch die am ganzen Körper zitternde Busfahrerin zu Beginn auf. Er ging aber lieber auf Nummer sicher: "Aus juristischen Gründen muss ich Sie fragen: Möchten Sie um eine Million spielen?" Aus der leicht hysterischen Reaktion schloss Jauch: "Das nehme ich mal als zustimmendes Lächeln." "Mein Bauch spielt verrückt. Ich glaube, ich werde seekrank", klagte die Kandidatin selbst einige Runden später.

Adriana Heinze und Robert Redlich haben nach der Sendung noch ein Hühnchen miteinander zu rupfen. (Foto: RTL / Stefan Gregorowius)

Zwar schaffte es Heinze trotz erheblicher Anlaufschwierigkeiten zum soliden Ergebnis von 32.000 Euro. Die Dankbarkeit hielt sich mit Blick auf ihren rachsüchtigen Lebensgefährten allerdings in Grenzen. "Sie sind liiert", hatte Jauch die Kandidatin eingangs vorgestellt. "Noch", schränkte sie nach über neun Jahren Beziehung ein. "Würden Sie sich denn über einen Antrag freuen?", wollte Jauch zum Abschied wissen. "Jetzt nicht mehr", kam es wie aus der Pistole geschossen. "Ne, ne. Ich brauche erst mal Zeit, ich muss das erst mal sacken lassen", erklärte Heinze.

Alle anderen Kandidaten im Überraschungs-Special verließen hingegen Arm in Arm mit ihren Liebsten das Studio. Als nächstes war Werner Holzwarth an der Reihe. Der erfolgreiche Kinderbuchautor ("Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat") war vermeintlich für ein Interview in das Fernsehstudio nach Hürth gekommen und hatte seine drei Söhne mitgebracht. Die beiden Ältesten aber hatten ihn für WWM angemeldet und damit auch ihrem 13 Jahre alten Bruder die Überraschung seines Lebens beschert.

"Bin ich bei 'Verstehen Sie Spaß?'", mutmaßte Holzwarth kurz, nachdem ihn Jauch ins Studio gelotst hatte. "So viel Geld hat die ARD nicht", erwiderte der RTL-Gastgeber. Auch der Autor, dessen 1989 erschienenes Buch in 39 Sprachen übersetzt und mehr als vier Millionen Mal verkauft wurde, konnte es zunächst nicht fassen. "Das darf doch nicht wahr sein, was hier passiert", meinte der 76-jährige Frankfurter und beruhigte seine Nerven wie schon seine Vorgängerin mit einem Schnaps. Und auch er freute sich am Ende über 32.000 Euro. "Blamiert habe ich mich nicht", stellte Holzwarth erleichtert fest. Von dem Gewinn will er unter anderem eine Reise mit seinen Söhnen finanzieren.

"MrWissen2Go" hilft bei WWM

Auch der nächste Kandidat wird einen gehörigen Batzen seines Preisgeldes abgeben - allerdings nicht ganz freiwillig. Denn Medizinstudent Moritz Kaupp-Merkle hat sich nach Ansicht seiner Freunde zu lange von ihnen durchfüttern lassen. Sieben von ihnen marschierten mit großen Schildern ins "Wer wird Millionär?"-Studio. Darauf war unter anderem festgehalten, was er ihnen schuldet. "50 Euro für die Bäckerfrau" etwa bei einem Kumpel aus Schultagen. Oder "13 Jahre Bier ausgegeben: 1040 Euro" bei einer Freundin. "Langsam werdet ihr ungeduldig, mit Recht", stellte Jauch fest.

Die Freunde von Kandidat Moritz Kaupp-Merkle taten sich im "Wer wird Millionär?"-Studio sogar zu einer Demo zusammen. (Foto: RTL / Stefan Gregorowius)

"Es ist was Wahres da", räumte der Kandidat ein, der von seinem Bruder ins Studio gelockt worden war. Er habe zuerst etwas anderes studiert, seine Freunde hätten deshalb früher als er Geld verdient. "Da lässt man sich mal gerne einladen. Aber sie müssen nicht mehr lange warten", versicherte Kaupp-Merkle. "Das ist mal ein Versprechen. Alles, was er heute verdient, gibt er mit ihnen zusammen aus", hielt Jauch fest. "Definitiv", bekräftigte der Kandidat. Der will als erstes seine Brötchen-Schuld begleichen.

Dass das - und noch viel mehr - nun drin ist, ist nicht zuletzt auch "MrWissen2Go" zu verdanken. Ganz klar wurde nicht, wie es eine der Freundinnen geschafft hat, Drotschmann als Telefonjoker zu verpflichten. Der "Lieblingslehrer" vieler Youtube-Nutzer dürfte aber in Zukunft häufiger von Kandidaten angefragt werden. Er sollte bei der Frage für 16.000 Euro wissen, welcher See exakt den Namen einer kleinen Gemeinde an seinem Ufer trägt. Der Telefonjoker zögerte zwar. In allerletzter Sekunde aber legte er sich auf "Garda & Gardasee" fest.

Kaupp-Merkle tendierte da noch zum Titicacasee. Einen 50:50-Joker später aber ließ er sich eines Besseren belehren. Seine Begleiter sackten da im Hintergrund vor Erleichterung sichtlich zusammen. Richtig Grund zum Jubeln gab es, als der angehende Arzt die zwei folgenden Runden aus eigener Kraft überstand und damit am Ende über 64.000 Euro jubelte. Auf diesen Höchstgewinn am Pfingstsonntag kam anschließend auch der Bräutigam in spe Dominik Neu.

Junggesellenabschied endet bei Jauch

Manch ein Zuschauer von "Wer wird Millionär?" erinnert sich vielleicht noch an die geschockte Dame, die vor Jahren während ihres Junggesellinnenabschieds bei Jauchs Überraschungs-Special gelandet war. Im Gegensatz zu dieser Kandidatin war Neu absolut nüchtern, als ihm im Studio die Augenbinde abgenommen wurde. Dass er Mitglied im Deutschen Quiz-Verein ist, dürfte ebenfalls geholfen haben. Zumindest von außen wirkte der 30-jährige Wiesbadener von allen Kandidaten dieses Abends am gefasstesten. Sein Job sprach für Jauch allerdings erst mal gegen ihn.

"Sie sind Software-Entwickler für die …", hier musste der RTL-Moderator erst mal nach Luft schnappen, "… ARD-Mediathek. Damit ist dieser Abend beendet." Es hätte allerdings nicht viel gefehlt und Neu wäre der große Sieger des Überraschungs-Specials geworden. Er hatte nämlich bei der 125.000-Euro-Frage den richtigen Riecher. Jauch wollte wissen: Wie viele der gut 82 Millionen in deutschen Privathaushalten lebenden Menschen geben an, zu Hause ausschließlich Deutsch zu sprechen: ca. 40 Prozent, rund 65 Prozent, knapp 80 Prozent, über 95 Prozent? Neu tendierte zur korrekten Antwort C, stieg aber vorsichtshalber bei der Risikovariante aus.

Neben den vier Gewinnern dieser Sendung durfte Jauch noch bei zwei weiteren "Opfern" zuschlagen. "Ich wünsche Ihnen eine schlaflose Nacht", gab er den überrumpelten Kandidaten in spe mit auf den Weg. Sie müssen sich im zweiten Überraschungs-Special am Pfingstmontag beweisen. Das sollten sich Fans nicht entgehen lassen, denn die RTL-Quizshow geht anschließend in die Sommerpause.