Schweiß, Tränen und ein kurzer "Wischer" zum Schluss: Im Kampf um die "Wettkampf in 4 Wänden"-Krone mussten Peter Klein und Yvonne Woelke zu allem bereit sein. Am Ende reicht es zwar nicht für den Sieg. Aber dafür öffnet Peter die Tür zu seinem Herzen.

So langsam aber sicher nimmt das berühmteste Ausbauhaus der Republik Formen an. Nach sechs langen Wochen sehen die Teams endlich das ersehnte Ziel am Horizont. Oder doch nicht? Die Bauwagen-Post verheißt nichts Gutes. So wird verkündet: Zum glorreichen Ende steht für die Bauarbeiter auf Zeit noch ein "Überraschungszimmer", der Flur und das Beseitigen von Mängeln auf dem Programm. Vor allem der erste Punkt bereitet den Teams große Sorgen: "Jetzt weht hier ein anderer Wind!", trompetet Nadja mit zusammengezogenen Augenbrauen.

Was tun mit dem "Überraschungszimmer"? Schnell sind die ersten Gedanken und Visionen sortiert. Zwei Ateliers (Team Blau und Team Grün), eine Wellness-Oase mit Infrarot-Sauna (Team Gelb) und ein durchdesignter Hauswirtschaftsraum (Team Rot): Kaum sind die Ideen festgezurrt, packen die Kandidaten auch schon an.

Christian und Robin kloppen sich (mal wieder) verbal

Mit Hilfe von hinzugezogenen "Profis" werden in einigen Wohnungen die Decken abgehangen: "Warum sollen wir das zur Verfügung gestellte Handwerksbudget nicht für solche Sachen nutzen?", fragt Marcel mit einem Augenzwinkern. Die sich mal wieder verbal kloppenden Robin und Christian setzen da lieber alles auf die Do-it-yourself-Karte - mit überschaubarem Erfolg. Zwar legt Christian los wie die Feuerwehr. Aber so richtig "mitmachen" wollen die nicht ganz bis zum bitteren Ende biegsamen Deckenplatten nicht.

Auch in anderen Wohnungen läuft nicht alles nach Plan. Peter kriegt beim Anbringen einer Lampe ordentlich eine gewischt. Stefan und Maren verzweifeln am Stecksystem der angelieferten Infrarot-Sauna. Bei Nadja und Marcel hängt irgendwann sogar eine komplett falsche Tür in den Angeln. Es geht hoch her auf der Baustelle. Alle wollen unbedingt zum Ende kommen, aus den verschwitzten Klamotten raus und im Idealfall die Gewinnprämie von 50.000 Euro einsacken.

"Mein Herz gehört ihr!"

Im staubigen Getümmel nimmt sich einer aber kurz Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Yvonnes "guter Freund" Peter packt auf einmal ein grünes Schächtelchen aus und klimpert ganz aufgeregt mit den Augen. "Ich habe doch gar nicht Geburtstag!", flüstert Yvonne ein bisschen verlegen. Kurz vor dem letzten Dübeleinschlag überreicht Peter seiner holden Maid ein funkelndes Armkettchen mit einem glänzenden Herzchen. Nun soll es endlich ganz Deutschland wissen: "Die Gerüchte gibt es ja schon länger", beginnt Peter seine rosarote Erklärung. "Mein Herz gehört ihr!", seufzt der Verliebte.

Yvonne lächelt den gefühlsduseligen Moment mit hochrotem Kopf weg. Zum perfekten Glück reicht Liebe allein schließlich nicht aus. Das, was auf dem Fundament blühen und reifen soll, bekommt man nicht umsonst. Soll heißen: Der Format-Sieg muss her! Den wollen sich aber auch die anderen Teams sichern - und so wird zum Schluss noch einmal alles reingeworfen, ehe Showbegleiterin Eva Brenner mit dem Megafon um die Ecke kommt und mit lautem Getöse den Baustopp ausruft.

Nadja und Marcel holen sich den Sieg

"Ihr könnt alle richtig stolz auf euch sein", adelt Eva die sichtlich ausgelaugten Kandidaten. Die Spannung steigt. Wer holt die meisten Punkte? Wessen Gesamtleistung begeistert die Jury am meisten? Kurz vor der Verkündung bekommt Peter noch einen kleinen Arroganzanfall: "Wenn nicht wir, wer sonst?", tönt die Turteltaube von Team Blau. Sekunden später muss Peter aber kräftig schlucken. Nicht das lange Zeit auf "gute Freunde" machende Promi-Pärchen, sondern die fleißigen Pfälzer Nadja und Marcel krallen sich den Sieg und den damit verbundenen 50.000-Euro-Geldkoffer.

Während Team Rot im Konfettiregen die Korken knallen lässt, blickt Leggins-Fan Yvonne im Hintergrund traurig ins Leere. Dabei hat die Blondine doch auch etwas gewonnen: nämlich das "Herz" ihres "guten Freundes" Peter. Ein glänzendes Armkettchen wird sie in Zukunft stets daran erinnern.