Fairplay oder Ego-Strategie? Auf der "Wettkampf in 4 Wänden"-Baustelle geht es ans Eingemachte. Kurz vor dem großen Finale sollen sich die vier Teams erstmals selbst bewerten. Wer spielt fair und wer geht taktisch vor?

Nach fünf Wochen Dauerstress herrscht im Ausbauhaus Wehklagen: "Mein Geist und mein Körper haben einen krassen Streit miteinander", jammert Marcel. Auch Peter sehnt das Ende des Formats herbei: "Es ist richtig heftig, meine Hände sind total geschwollen", gesteht die eine Hälfte von Team Blau, während die andere ein freudiges Lächeln aufsetzt: "Ich freu mich auf die neue Aufgabe!", jubelt Yvonne. Nach der Küche, dem Wohnzimmer und dem Schlafzimmer steht in dieser Woche das "Kinderzimmer mit Kreativfaktor" auf dem Programm.

"Wettkampf in 4 Wänden" im TV "Wettkampf in 4 Wänden - Die ultimative Bau-Challenge" läuft immer dienstags um 20.15 Uhr bei RTL. Zudem ist die jeweilige Folge schon eine Woche vorab auf RTL+ abrufbar.

In den vier Wänden der "Kleinen" soll eine bunte und spannende Themenwelt entstehen. Zur Auswahl stehen die Mottos: Wald, Meer, Dschungel und Strand. Überall herrscht Vorfreude, nur bei Team Grün hängt (mal wieder) der Haussegen schief. Robin und Christian haben nicht nur "bauliche", sondern auch tiefergehende Paar-Differenzen. Ständig kochen die Emotionen über. Während Robin in schöner Regelmäßigkeit wegen nahezu jeder Kleinigkeit aus der Haut fährt, verweigert Christian mit hochrotem Kopf die Kommunikation. Auch die zugewiesene Themenwelt bringt das zickende Paar nicht näher zueinander. Salbei, blau oder doch eher bunt? Wie sollte eine "Strand"-Wand aussehen?

Die Teams sollen sich gegenseitig bewerten

Nadja und Marcel freuen sich über Familienbesuch. (Foto: RTL)

"Eine Kinderzimmerwand braucht Liebe!", erklärt Nadja. Die Chefin von Team Rot freut sich nicht nur über die bevorstehenden Arbeiten ("Das ist voll unser Ding!"), sondern auch über den spontanen Besuch ihrer drei Kinder, die nach fünf Wochen Familienauszeit mal kurz auf der Baustelle vorbeischauen dürfen. Die gute Laune hält aber nicht lange an, denn Format-Begleiterin Eva Brenner hat kurz vor der Fertigstellung der Kinderzimmer noch eine brisante Aufgabe für die Teams mit im Gepäck. Statt der bisher urteilenden Jury sollen sich die Teams diesmal selbst bewerten. Der Gewinner dieser Auswertung erhält dann einen "kleinen Bonus" für das anstehende Finale.

Mit Bekanntgabe der Regeländerung kippt die Stimmung in Richtung Keller. Plötzlich kreisen die Augenpaare im Bauwagen umher. Wer spielt fair und wer holt die Taktik-Keule raus? "Hier geht's nicht nur um Friede, Freude, Eierkuchen!", raunt Nadja in die Runde. Yvonne und Peter reagieren sichtlich genervt auf die News. Die beiden Grantler verabschieden sich vom Essenstisch und ziehen sich zurück in ihr noch nicht wirklich fertiges "Wald"-Kinderzimmer. Yvonne ist am Boden zerstört. Die einstige Schönheitskönigin packt schon mal frustriert die Koffer - ein Akt, den "Freund" Peter so gar nicht nachvollziehen kann: "Das ist ein doofes Signal, das hat was von Aufgabe", meckert er.

Miesepetrige Taktiker

Nach einem kurzen, aber heftigen Tief rappelt sich das Promi-Pärchen wieder auf. "Ich gebe allen anderen Teams null Punkte!", poltert Yvonne noch kurz. Ganz so krass geht Team Blau am Ende zwar nicht zu Werke, aber die Bewertung hat es dennoch in sich. Während alle anderen Teams "fair spielen" und weder mit Lob noch mit Punkten geizen, entpuppen sich Peter und Yvonne als miesepetrige Taktiker. Fünf Punkte für Christian und Robin, sechs Punkte für Maren und Stefan und ganze drei Punkte für Nadja und Marcel: Peter und Yvonne machen sich mit ihren Entscheidungen keine Freunde: "Das war ein Schlag ins Gesicht!", zeigt sich Maren überrascht und enttäuscht.

Der taktische Zug beschert Team Blau erwartungsgemäß den Gesamtsieg und damit einen "Zusatzpunkt" fürs kommende Finale. Der Applaus hält sich jedoch in Grenzen. Marcel und Nadja schmollen aber nur kurz ("Das war einzig und allein Strategie!"). Das Finale im Blick, krempelt Team Rot schnell wieder die Ärmel hoch: "Wir wollen fair gewinnen und nicht nur aufgrund von taktischen Maßnahmen!", verkündet Nadja mit einem selbstbewussten Lächeln im Gesicht. Nächste Woche geht's in die Vollen. Das Finale steht vor der Tür. Spätestens jetzt ist jedem Kandidaten klar, dass im Kampf um den Sieg und die 50.000 Euro auch mal die Ellbogen ausgefahren werden müssen.