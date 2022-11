Die Neuzugänge tischen lecker auf und bei den meisten Bauern der ersten Staffel-Stunde hängt der Himmel voller Geigen. Nur über dem Dach von Fleckviehzüchter Michael und seinem Hofboy Jan Hendrik ziehen dunkle Wolken auf.

Nach und nach stoßen auch die letzten Bauern zur diesjährigen Balzreise dazu und empfangen ihre beziehungsbereiten Damen auf ihren Höfen. Dem einen oder anderen merkt man schnell an, dass die letzten Zweisamkeitserfahrungen sehr lange zurückliegen. Biobauer Martin denkt sich wohl, dass die Liebe während der Arbeit reift. Zwar bietet der Allgäuer seiner Hofdame Carola ein paradiesisches Aussichtspanorama. Aber was das Annäherungsverhalten betrifft, ist im Dunstkreis von Martin noch viel Luft nach oben. Weder auf der "Heuspinne" unter dem Stalldach noch im engen Sitzbereich seines Steilhangtraktors wagt der Bauer einen "Erstkontakt". Carola ist entsprechend "frustriert": "Er muss sich mehr öffnen. Bisher spüre ich nichts", klagt die Neubrandenburgerin.

Zwei andere Neuzugänge geben sich da schon wesentlich mehr Mühe als der Kollege in Bayern. Schafhalter Tade hat sich aus allen Bewerberinnen die ebenfalls aus dem hohen Norden stammende Emely ausgesucht. Die ersten Pluspunkte sammelt der 26-Jährige mit einem soliden Picknick im Schatten. Der schüchterne Maik wohnt ebenfalls in Schleswig-Holstein. Dort wo sich Kühe und Möwen Gute Nacht sagen ist die Aufregung am größten. "Ich hatte noch nie eine richtige Beziehung", gesteht der 30-jährige Rindermastwirt.

"Wie eine Pracht im Sonnenschein"

Mit Hilfe von Chef-Verkupplerin Inka Bause und der zur Feier des Hofwochenstarts freudig in der Küche brutzelnden Mama soll sich dieser Zustand aber bald ändern. Mit Pralinen auf dem Kopfkissen soll Hofdame Cathrin schnell um den Finger gewickelt werden. Der liebevolle Begrüßungsakt schlägt schon mal voll ein: "Oh, ich liebe Marzipan!", jubelt die Produktmanagerin. Auch Mamas Rinderbraten kommt super an, sodass einem perfekten Hofwochenstart nichts mehr im Wege steht. Maik jedenfalls ist hin und weg von seiner Hofdame: "Plötzlich stand sie da wie eine Pracht im Sonnenschein!", jauchzt der Bauer.

"Bauer sucht Frau" im TV "Bauer sucht Frau" läuft immer montags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL. Die Sendung ist zudem jederzeit auf RTL+ abrufbar.

Das erste Bezirzen ist auf anderen Bauernhöfen schon lange her. Daheim bei Pferdewirt Ulf und Ammenkuhhalter Jörg deutet alles auf eine rosarote Verlängerung der Hofwoche hin. Bei Letztgenanntem fühlt sich sogar Patricias Sohnemann Manuel "wie zu Hause". Auf dem Hof von Käsemacher Arne scheint auch den ganzen Tag die Sonne. Antje ist happy, Arne ist happy und im sagenumwobenen "Käsekeller" freuen sich hunderte Käselaiber auf die rituelle "Käsepflege". Dabei wird der Käse mit einer feuchten Bürste massiert - ein Akt, der den guten Arne immer wieder in einen tiefenentspannten Meditationszustand versetzt. Am Abend lassen Arne und Antje den Arbeitstag auf der Kuhweide auf einem Wassertank sitzend und kuschelnd ausklingen.

Moorpflege und Kanu-Spaß

Pferdewirtschaftsmeisterin Loretta und Sprücheklopfer Sascha widmen sich der Stutendeckung. Irgendwie hat aber nur der bereits hocherregte Hengst Lust auf intensive Zweisamkeit. Die Stute hingegen würde viel lieber mit ihrem Fohlen auf der Weide herumtollen. Loretta und Sascha haken den missglückten Paarungsversuch schnell ab und widmen sich der Moorpflege. Mit dem Schilfmäher ("Das Ding sieht ja aus wie eine Höllenmaschine!") haben die beiden genauso viel Spaß wie später an Bord eines Zweier-Kanus.

Bleiben noch Fleckviehzüchter Michael und Hofboy Jan Hendrik. Die beiden Turteltauben müssen nach einer durchzechten Nacht in Köln erst einmal ihre Gedanken sortieren. Vor allem Jan Hendrik kommt ins Grübeln. Der gebürtige Südafrikaner ist sich nicht mehr so sicher, ob der offenherzige Lifestyle seines Traumbauern mit dem eigenen, eher geerdeten kompatibel ist. "Ich habe große Angst davor, verletzt zu werden", schluchzt Jan Hendrik, während dicke Tränen das trockene und karge Rheinufer tränken. Gibt es noch eine Chance für Arne und Jan Hendrik? Ach, wie schön, dass wir bereits in 24 Stunden alle schlauer sind.