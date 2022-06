Große Gefühle, große Dramen und ganz viel Dur- und Moll-Spaß! Der letzte Abend bei "Sing meinen Song" im lauen Südafrika fasst noch einmal alles zusammen. Im "Duette"-Modus laufen Floor, Lotte, Johannes und Co. zur Höchstform auf.

Sie hatten einen Plan. Alles andere war egal. Nach einer emotionalen Reise quer durch alle Gemütszustände, ziehen die "Tauschkonzert"-Kandidaten Bilanz und lassen es in der Gemeinschaft noch einmal so richtig knallen. "Heute wird gefeiert!", jubelt Vincent Stein, während Format-"Silberrücken" Clueso eine Schampuspulle köpft. Ja, die Stimmung im schönen Südafrika könnte besser nicht sein.

Kelvin Jones (l.) und Clueso eröffneten den Abend. (Foto: RTL Markus Hertrich)

Schade nur, dass "Bomberjacke" Elif nicht dabei sein kann. Der kleine "Black is beautiful"-Wirbelwind musste aus privaten Gründen vorzeitig abreisen. Der Rest der Gruppe schickt noch schnell einen Gruppengruß auf Reisen. Dann kann es endlich losgehen. Der große "Duette"-Abend startet mit offenen Mündern und aufgerissenen Augen.

Ganz Simbabwe sitzt vor der Glotze

In diversen Maz-Einspielungen werden die Kandidaten noch einmal intensiv mit den Ereignissen der vergangenen Tage und Wochen konfrontiert. Im Rausch der Erinnerungen kochen erneut die Gefühle hoch. Floor hat wieder Tränen in den Augen, Clueso blickt ungläubig gen Himmel und Kelvin platzt einfach nur vor Freude: "Ich bin so stolz auf mich, auf euch und all unsere Momente!", jauchzt der Sänger, der noch einmal mit stolzgeschwellter Brust klarstellt, dass ganz Simbabwe vor den TV-Geräten hockt und diese historischen Augenblicke mindestens genauso abfeiert wie er selbst.

Inmitten dieses emotionalen Tornados kommt natürlich auch die Musik nicht zu kurz. So starten Clueso und Kelvin Jones den Abend in luftiger Hawaii-Hemd-Garderobe und mit aufgemotztem Bläser-Pop im Gepäck ("Tanzen"). Bereits nach zwei Minuten hebt die Couch ab und die mitfeiernde Masse steht Kopf: Clueso, dein Urteil? "Stiftung Warentest: leider geil!", posaunt der Songwriter.

"Fass dir ein Herz, trotz aller Traurigkeiten …"

Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Nach einer wummernden deutsch-englischen Metal-Symphonie aus den Häusern Jansen und SDP ("Amaranth") befindet sich ganz Südafrika im Hartholz-Wahn. "Fass dir ein Herz, trotz aller Traurigkeiten …", schallt es durch die Nacht. Eine kurze Hip-Pop-Freestyle-Einlage von Clueso später schnappen sich Lotte und Johannes Oerding die Mikros und treten an zum großen Drama-Battle ("Dunkelrot zu schwarz").

Die Erstgenannte gönnt sich im Anschluss nur eine kurze Pause. Gemeinsam mit den SDP-Oberhäuptern Vincent und Alexis kehrt Lotte ihr Inneres noch einmal nach außen. Auf einem hedonistischen Siegeszug tänzelnd, feiert die ach so zarte Lotte ihre lebensbejahende Kehrseite. "Fuck Baby, I'm in love!", singt das Trio. Ja, warum auch nicht?! Clueso und Host Johannes holen im Anschluss wieder alle runter. "Im Februar" war schon in der Clueso-Version ein Tränen-Garant. Zusammen mit dem Urheber klettert der tiefgehende Song in puncto Leidenschaft und Intensität sogar noch eine Stufe höher.

Floor und Kelvin machen den Deckel drauf

Alle Anwesenden sind berührt und man liegt sich wie auch schon in den Tagen zuvor, aufgewühlt und emotional an seine Grenzen getrieben, in den Armen. Bevor Clueso und SDP den musikalischen Deckel draufmachen, blickt Johannes Oerding noch einmal ungläubig in die Kamera: "Wusstet ihr eigentlich, dass Floor und Kelvin vor ein paar Monaten noch kein Wort deutsch gesprochen haben?" Alle da draußen sollen schließlich wissen, mit wie viel Enthusiasmus und Leidenschaft sich die ausgewählten Künstler auf ihre "Tauschkonzert"-Reise vorbereiten.

Floor und Kelvin nehmen das Lob mit einem zarten Nicken zur Kenntnis. Dann katapultiert man sich ein vorletztes Mal in andere musikalische Sphären ("Call You Home"). Clueso, Vincent und Alexis schütteln sich kurz, ehe die finale Soundrakete gen Himmel steigt ("Tanz aus der Reihe"). Jeder hat ein Lächeln im Gesicht. So soll es sein. Der perfekte Abschluss einer unvergesslichen Reise.