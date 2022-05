Der sechste "Tauschkonzert"-Abend konfrontiert die Kandidaten mit einem Genre, das die meisten nur vom Hörensagen kennen: Metal! Vor den Augen von Floor Jansen entpuppt sich so manches vermeintlich festgefahrene Künstlerbild als musikalisches Überraschungsei.

Metal-Queen, Selfmade-Woman, Staffel-Mama: Nightwish-Frontfrau Floor Jansen fällt in Südafrika im Kreise der hiesigen Deutschpop-Speerspitzen ganz schön aus dem Rahmen. Von einem Fremdkörper-Dasein kann aber nicht die Rede sein, denn schon seit Beginn der Staffel haben alle Kandidaten die hochgewachsene Ausnahmeerscheinung mit der markanten Stimmfarbe ganz fest in ihre Herzen eingeschlossen: "Du bringst hier eine ganz andere Farbe rein, das ist inspirierend und faszinierend!", adelt Host Johannes Oerding die erfahrene Sängerin.

Vincent Stein und Alexis Kopplin geben mal wieder Vollgas - Quelle RTL Markus Hertrich.jpeg (Foto: RTL / Markus Hertrich)

Man will sich diesmal auch gar nicht mit allzu langen Vorreden aufhalten. Nach den emotionalen und musikalisch oftmals melancholisch angehauchten Abenden zuvor soll es diesmal eine Spur kerniger und wuchtiger zur Sache gehen. Die sich als moosgrüne Bibo-Fee präsentierende Floor ist auch schon "ganz gespannt".

"Geil, dass ich dabei war!"

"Lotte, wie sieht's aus?", fragt Oerding. Kurz darauf steht die gebürtige Ravensburgerin auch schon auf der Bühne und verwandelt den Uptempo-Rocker "Noise" in eine radiotaugliche Dancefloor-Pop-Nummer. Der Anfang ist gemacht. Nun ist es an der Zeit, ein bisschen an der Uhr zu drehen. Clueso und Kelvin Jones gehen dafür komplett neue Wege. Während sich der Erstgenannte mit einer aufwühlenden Mischung aus Pop, Rock, Alternative, Grunge und Crossover aus seiner Komfortzone schält ("Sleeping Sun"), folgt Kelvin Jones dem urbanen Ruf des Blues. Mit einer kurzen "Dream big"-Rede, groovenden Afro-Vibes und einem nachhaltigen B.B.-King-Gedenk-Gitarrensolo im Gepäck sorgt der Wahlberliner mit der Turmfrisur für staunende Blicke und gespitzte Ohren ("Storytime"): "Geil, dass ich dabei war!", huldigt Clueso den Moment.

Die Augenblicke, in denen sich die energiegeladenen Originale recken und strecken, um sich irgendwann in komplett neuer Montur dem Hier und Jetzt zu stellen, nehmen auch die Urheberin sichtlich mit. Nach Elifs beindruckender Hoch-tief-Gala ("Fire") und dem obligatorischen Drama-Fünfminüter aus dem Hause Oerding ("While Love Died") kann auch Floor ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. "Ich bin so überrascht und glücklich", jauchzt die Sängerin, die schon in der Schulzeit als Musical-Sternchen für Furore sorgte.

Naturfreundin mit Benzin im Blut

Einst als Kind gemobbt, fand Floor Jansen in der Musik Rückhalt und Stärke: "Nach meiner ersten Musical-Performance in der Schule waren alle Mobber plötzlich still", erinnert sich die gebürtige Niederländerin, die mittlerweile in der Nähe von Göteborg auf einem Bauernhof lebt. Gemeinsam mit ihrem Gatten, dem Sabaton-Schlagzeuger Hannes Van Dahl, und ihrer fünfjährigen Tochter Freja genießt Floor Jansen die Natur und das stille Leben abseits vom Tourstress. Letzteres kann und will sie aber nicht missen: "Ich bin Musikerin durch und durch. Ich liebe das Reisen und die Momente mit unseren Fans in aller Welt", erklärt Floor mit leuchtenden Augen.

Gerne und viel unterwegs sind auch die Herren Vincent Stein und Alexis Kopplin. Die beiden SDP-Oberhäupter haben heute die Ehre, den Abend im Zeichen der Pommesgabel mit einem finalen Highlight zu krönen. Das Duo aus Berlin enttäuscht auch nicht. Mit einer wilden Mixtur aus Metal, Deutschpop und einem martialischen Mittelalter-Vibe zünden Alexis und Vincent die letzte Krachmach-Rakete des Abends ("Amaranth"). Der aufgewirbelte Staub legt sich. Die Gläser und Flaschen sind mittlerweile alle leer. Die "Song des Abends"-Protea wandert diesmal nach Berlin (SDP). "Floor, wie war der Abend für dich?", will Johannes Oerding zum Abschluss wissen. "Der Abend war ein großes Geschenk!", antwortet die Sängerin. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.