Mollige Perfektion, Anekdoten einer behüteten Kindheit und eine düstere Erinnerung, die alles veränderte: Der fünfte "Tauschkonzert"-Abend beginnt wie gewohnt, endet aber in einem dunklen Loch, aus dem sich die Anwesenden nur als Gemeinschaft befreien können.

Bei allem Tiefgang skizzieren die "Tauschkonzert"-Abende meist ein emotionales Gesamtbild unter dem Banner der Positivität. Tränenreiche Momente gehen einher mit Augenblicken der puren Ekstase und der Glückseligkeit. Nur ganz selten versinkt die Format-Gemeinschaft in einem tiefen Gefühlsloch, aus dem man sich nur schwer befreien kann. Der Abend, an dem die zarte Lotte im Mittelpunkt des Geschehens steht, nimmt die Gruppe um Host Johannes Oerding mit auf eine Reise, die irgendwann genau dort Zwischenstation macht, wo es besonders wehtut.

Bevor sich die Häupter aber senken und glasigen Augenpaare vor Ohnmacht und Traurigkeit erstarren, nimmt erst einmal alles seinen gewohnten Lauf. Der "Star des Abends" gewährt ein paar intime Einblicke ins Privatarchiv. Im Fall von Lotte heißt das: "Ich wuchs auf mit Ballett, einer Geige, etwas Reitsport und ganz viel Tokio Hotel", so die Sängerin aus Ravensburg. Lotte war "eine Streberin", groß geworden in einem "behüteten Familiennest" und erst nach einem Auslandsjahr in Amerika in der Lage, ihr eigenes Ich von dem zu trennen, das andere von ihr erwarteten.

Dancefloor-Deutschpop und Rammstein-Metal

Der Abend von Lotte nimmt alle Beteiligten mit. (Foto: RTL / Markus Hertrich)

Begleitet wird der private Talk rund um das Leben der "Billie Eilish vom Bodensee" (O-Ton Johannes Oerding) von zwischen Dancefloor-Deutschpop (Kelvin Jones), Rammstein-Metal (Floor Jansen) und synthielastiger Chartskost (Clueso) pendelnder Klangkunst, die in gängigem Maße berührt und große Freude bei allen Anwesenden entfacht.

Nach Elifs Hip-Pop-Kniefall "Auf beiden Beinen" wendet sich jedoch das Blatt. Nun darf Lotte einen ihrer neuen Songs vorstellen. Alle sind gespannt. Um was es in dem Song "So wie ich" denn gehe, will Johannes wissen. Zwei Minuten später übernimmt ein Gefühl der Schockstarre das Kommando. Lotte berichtet unter Tränen von selbst erfahrener sexueller Gewalt. Es ist der Moment, in dem sich die eben noch selbstbewusst und gereift präsentierende Sängerin in ein hilfloses Geschöpf verwandelt, das alles und jeden infrage stellt.

"I am so fucking angry!"

Erinnerungen kommen hoch, die Wunden reißen und Schmerzen verursachen - und das nicht nur bei der Urheberin. Nach der balladesken Performance sitzen alle Kandidaten geknickt und in sich versunken auf der Couch. Unter Tränen ergreift Floor Jansen das Wort: "I am so fucking angry!", schluchzt die Nightwish-Sängerin mit aggressivem Unterton.

Sensibel und vorsichtig, aber auch bestimmt und klar versucht man sich einem Thema zu nähern, dass auch heute noch viel zu oft totgeschwiegen wird. Lotte geht nicht ins Detail. Das ist aber auch nicht nötig, um zu begreifen, wie viel Schaden ein sexuell motivierter körperlicher Übergriff anrichten kann. Lotte hat viel Zeit gebraucht, um den dunkelsten Moment ihres Lebens zu verarbeiten. Selbstzweifel und Ängste münden schließlich in einer Therapie.

Zusammenhalt wird großgeschrieben

Alexis klinkt sich ein. Auch der SDP-Sänger wandelte lange Zeit auf den Irrpfaden der angeschlagenen Psyche: "Ich war die ganze Woche in der Klapse, am Wochenende stand ich dann vor 18.000 Fans in der Waldbühne. Wir sitzen doch irgendwie alle auf der Couch", seufzt der Berliner. Unter dem hellen Mond von Südafrika nehmen sich alle Protagonisten in den Arm. Zusammenhalt wird großgeschrieben - vor allem in solchen Momenten.

Alexis und Vincent lassen noch kurz die NDW-Sau raus ("Fuck Baby I'm In Love"), ehe Drama-Prinz Johannes das größtmögliche Gefühlsfeuerwerk des Abends zündet ("Dunkelrot zu schwarz"). Die blühende Protea für den "Song des Abends" fliegt diesmal in Richtung Backing-Band. Damit sind alle happy, auch Lotte, die sich nach einem aufwühlenden Abend ein befreiendes Lächeln nicht verkneifen kann.