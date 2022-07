Vor der vierten Nacht der Rosen nimmt sich die Bachelorette, was sie will. Mittlerweile grüßen schon drei Knutsch-Kandidaten vom Favoriten-Podest. Ein vierter, bis dato vermeintlich aussichtsreicher Kandidat, zieht kurz vor der Entscheidung (endlich) die Reißleine.

Die Bachelorette fühlt sich "beflügelt" und ist bereit "für die nächsten Schritte". Derartige Wasserstandsmeldungen kommen in der Männervilla natürlich gut an. Zwischen Eiweiß-Shakes, pinkfarbenem Pool-Spielzeug und Designer-Badelatschen will man schließlich so schnell wie möglich ans Rosenziel gelangen. Aber nicht alle sitzen immer in der ersten Reihe.

Am Pool lässt man es sich gutgehen. (Foto: RTL)

Noch muss die Bachelorette eine Vorauslese treffen. Die wirklich knackigen Einzeldates lassen noch auf sich warten. So muss man eben in der Gruppe überzeugen. Beim feuchtfröhlichen "Bamboo Rafting" geben sich die Herren Umut, Dominik, Hannes und Alex auch richtig viel Mühe. Selbst monsunartige Regenfälle, eine imaginäre Riesenspinne und eine Ameise, die sich dreister Weise auf dem Arm der Bachelorette "entleert" können die gute Stimmung nicht trüben.

Tosender Applaus und leidenschaftliche Küsse

"Die Bachelorette" bei RTL "Die Bachelorette" läuft immer mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL und ist auf RTL+ abrufbar. Dort gibt es die neueste Folge immer schon eine Woche vor TV-Ausstrahlung.

Nach einem unterhaltsamen Tag im thailändischen Dschungel dürfen sich am nächsten Morgen drei weitere Traumprinzen auf ein Gruppendate mit der Bachelorette freuen. Diesmal hat Sharon das Testosteron-Trio Emanuell, Lukas und Tom im Visier. Voller Vorfreude stürzt sich das magische Mucki-Dreieck in ein amüsantes Flirtspiel, bei dem man bekannte Filmszenen nachspielen muss. Egal ob "Tatsächlich Liebe", "Titanic" oder "Susi & Strolch": Tom, Lukas und Emanuell geben Vollgas und bezirzen Sharon mit schmachtender "Schauspielerei". Vor allem die beiden Letztgenannten punkten beim "Aktmalen" und "Spaghetti-Flirten". Zur Belohnung gibt's von Sharon nicht nur viel Applaus, sondern auch zwei leidenschaftliche Küsse.

Emanuell ist während des Nachgang-Dates noch so "on fire", dass er seine harte Schale beiseitelegt und sich überraschend emotional öffnet. "Ich hatte keine schöne Kindheit", gesteht der Münchner. Die aufwühlende Offenlegung alter Wunden nimmt auch Sharon ziemlich mit. Und doch fehlt der Bachelorette noch das eine oder andere Puzzleteil zum großen Glück: "Es war schön mit Emanuell. Aber ich brauche noch mehr. Die Bilder müssen noch bunter werden", resümiert Sharon.

"Du bist echt ein krasser Pflegefall"

Emanuell und die Bachelorette im Candlelight-Rausch. (Foto: RTL)

Neben den beiden neu in den Kuss-Olymp aufgestiegenen Balzbuben Lukas und Emanuell gibt es mit Jan und Max noch zwei weitere Kandidaten, mit denen sich die Bachelorette bereits intensiv beschäftigt hat. Beim Paragliding-Date sollen sich Kuss-Opener Jan und der eigentlich eher auf "kurvige Frauen" stehende Max für eine weitere Rose empfehlen. Für den Kicker aus Köln endet aber auch dieses Date in einem emotionalen Fiasko. Abermals versteckt sich Max hinter nicht vorhandener "sexuellen Anziehungskraft". Die Bachelorette schüttelt nur noch den Kopf: "Du bist echt ein krasser Pflegefall!", poltert die Hauptdarstellerin.

Während sich Max abwendet, nutzt Jan die Chance und spitzt im Beisein von Sharon gierig die Lippen. Unterm Regenschirm (das Paragliding musste wetterbedingt abgesagt werden) holt sich der stramme Florist seinen zweiten Staffel-Kuss ab. Sharon hat jetzt Blut geleckt. Vor der vierten Rosenentscheidung spaziert die Bachelorette willig und leicht entflammbar von einem Speed-Gespräch zum nächsten. Mittlerweile stehen nicht nur Lukas, Emanuell und der hinter jeder Ecke kuss- und fummelbereit lauernde Jan auf der Favoritenliste. Auch Partybombe Umut und Steffen dürfen sich Hoffnungen machen. "Umut hat etwas an sich, und Steffen macht was mit mir", gesteht die Bachelorette.

Die Top Ten in Sicht

So viel Heißhunger kann aber auch Verwirrung stiften. Nach einer wilden Party, viel Alkohol, einem vorgezogenen Format-Aus von Max ("Ich denke, dass es das Beste ist, wenn ich gehe") und heimlichen Knutschattacken hinter thailändischen Buchsbaumhecken, stößt Sharon an ihre Grenzen: "Ich möchte jeden in der Villa kennenlernen, aber ich schaff’ es irgendwie nicht", schluchzt die Bachelorette. Zwei Baileys später müssen Basti und Tim ihre Koffer packen. Das Feld lichtet sich. Nächste Woche reden wir schon über die Top Ten. Sharon wird's freuen.