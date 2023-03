Der Bachelor lässt seine Schwester einfliegen, im Mondschein fällt der zweite Kuss und zwei dauernörgelnde Damen ziehen die Format-Reißleine: Auch in der fünften Woche fahren die Emotionen im schönen Mexiko Achterbahn.

Über dem Dach der Bachelorvilla hängt der Himmel voller Geigen. David ist "bereit" und mit seinen Gefühlen "schon sehr weit". Ein paar Steinwürfe weiter ist die Stimmung nicht ganz so rosig. Während sich Spaßbiene Leyla mit träumerischen Gedanken tröstet ("Ich hätte gerne ein paar Hotties zum Flirten hier") und der Neid über das nächste vergebene Einzeldate (diesmal darf sich Yolanda freuen) weitere Kreise zieht, hadern die Damen Tami und Giovanna mit der Gesamtsituation.

Davids Schwester Charlene tauscht sich mit den Kandidatinnen aus. (Foto: RTL)

Es ist aber auch nicht ganz so einfach, wenn zwölf paarungsbereite Frauen um das Herz eines einzigen Mannes buhlen. In freudiger Erwartung schiebt Yolanda alle Zweifel und Sorgen beiseite. Bei einem romantischen Dinner am Strand will die Hamburgerin mit ghanaischen Wurzeln in die Offensive gehen und dem Bachelor zeigen, was er bisher alles verpasst hat. Am Ende des Dates ist der Bachelor in der Tat etwas schlauer. Yolanda outet sich nicht nur als Rosenkohl-Hasserin, sondern auch als Frau mit einem reifen Lebensplan. Zur Belohnung gibt's von David eine Vorab-Rose. Mit dieser in der Hand und vollgetankt mit neuem Selbstbewusstsein kehrt Yolanda in die Ladysvilla zurück und stellt klar: "Mit ihm bumsen darf jetzt keine mehr!"

"Wir würden ein gutes Pärchen abgeben"

Am nächsten Morgen steht eine Runde Basketball auf dem Programm. Neben Davids Künsten unter dem Korb dürfen Tami, Jetty, Angelina, Alyssa, Xenia und Rebecca auch des Bachelors Zwillingsschwester Charlene kennenlernen. In kurzen, aber intensiven Gesprächen soll die "engste Vertraute" von David den auserwählten Damen ein bisschen auf den Zahn fühlen.

Rebecca ergattert den zweiten Kuss der Staffel. (Foto: RTL)

Angelina und Rebecca bleiben der extra aus Miami eingeflogenen Schwester besonders im Gedächtnis. Letztgenannte darf dann auch den Rest des Tages mit dem Bachelor verbringen. "Wir würden ein gutes Pärchen abgeben", kichert die sichtlich eingeschüchterte Rebecca beim Dinner-Date auf dem Basketball-Court. Auch der Bachelor zeigt mit beiden Daumen nach oben und resümiert mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht: "Rebecca hat mir heute imponiert."

Nach einer Nacht mit wohligen Träumen fühlt sich Rebecca dazu berufen, noch einmal ihre Meinung zum Thema "Wer spielt in der Villa ein falsches Spiel?" kundzutun. Es ist der Startpunkt einer Serie von emotionalen Ereignissen, die bis zur Vergabe der begehrten Rosen alle Beteiligten in Atem halten sollen. Der Kenner des Formats riecht den Braten schon bevor es so richtig losgeht und stellt schon mal vorsorglich Chips und kühle Durstlöscher bereit. Dann fallen die Vorhänge im Sekundentakt. Rebecca und Chiara eröffnen die Dramaparty mit einem zickigen Vieraugengespräch, nach dessen Ende endlich alle im Bilde sind: "Ja, ich habe mich vor zwei Jahren mal als 'Bachelorette' beworben, na und?", faucht die am Fake-Pranger stehende Chiara.

Die Ereignisse überschlagen sich

Leyla geht das ganze Thema derbe auf den Zeiger: "Die denkt, die ist hier die Chefin", poltert die kecke Frankfurterin in Richtung Chiara. Gewisse Spannungen sind mittlerweile nicht mehr zu übersehen. Das interne Gezeter und der täglich steigende Druck sorgen aber auch auf anderen Ebenen für "bad vibes". Kurz vor der feierlichen Rosenübergabe überschlagen sich dann die Ereignisse. Zuerst bekommt die ewig nörgelnde Giovanna ein paar Gesprächsminuten mit dem Bachelor. "Ich fühle mich hier nicht mehr wohl", seufzt die 27-Jährige. Sekunden später winkt sie noch einmal in die Kamera. Dann ist sie auch schon weg, die liebe Giovanna.

Der sichtlich überraschte David sucht Ablenkung bei Blondine Tamara. Aber auch die hat keine guten Nachrichten für den Bachelor: "Ich vermisse meine Familie so sehr", schluchzt die Fitnessökonomin. Der zweite Korb des Abends hinterlässt Spuren. "Will mir noch jemand etwas sagen?", schallt es durch die Nacht. Der Bachelor ist geknickt. Was tun? Die immer noch von ihrem Einzeldate schwärmende Rebecca kommt da gerade recht. Auf dem Weg zur erklärten Favoritin seiner Zwillingsschwester drückt David der überglücklichen Alyssa noch schnell eine Vorab-Rose in die Hand. Dann treffen sich Davids und Rebeccas Lippen unter dem Mondschein auf der Dachterrasse.

Noch was? Ach ja, es müssen noch ein paar Rosen verteilt werden. Colleen geht diesmal leer aus. Die nimmt's aber gelassen: "Ich liebe euch alle!", ruft die Influencerin noch schnell ihren Ex-Mitstreiterinnen zu. Dann ist das Kapitel "fünfte Woche" geschlossen. Durchatmen. Die Chipstüte ist schon lange her. Wen wundert's.