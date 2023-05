Zum großen Staffelfinale legen sich Gründer und Investoren noch einmal so richtig ins Zeug. Diesmal mit dabei: eine atmungsaktive Babymatratze, vitaminreiche Wildkräuter-Elixiere und ein gesundes Eis, dass man nicht einfrieren muss.

Kurz vor Toresschluss drängelt man vor der Löwenhöhle noch einmal um die besten Plätze. Das Staffelfinale ruft und die letzten fünf Gründer sind bereit für den Deal ihres Lebens. Los geht's mit Meltem Aktürk aus Düsseldorf und ihrer atmungsaktiven Babymatratze ("sproutling"). "Ich hatte früher als Investment-Bankerin immer das Gefühl, auf der falschen Seite zu stehen", verrät die 29-jährige Gründerin. Mittlerweile hat sie die Rollen getauscht und ist "glücklich und zufrieden" damit.

Mit ihrer mitgebrachten "vollständig luftdurchlässigen" Matratze begeistert die Gründerin vor allem Ralf Dümmel. Dem ist allerdings die Bewertung noch ein bisschen zu hoch (100.000 Euro für 12,5 Prozent): "Was ist deine Schmerzgrenze?", will der Investor wissen. Meltem Aktürk geht in sich und schließlich hoch auf 30 Prozent. Da staunt Ralf Dümmel nicht schlecht: "Mir reichen 25 Prozent", sagt der DS-Chef. Sekunden später ist der erste Deal des Abends in trockenen Tüchern.

Das kruut-Gründerpaar kommt mit klaren Vorstellungen in die Löwenhöhle. (Foto: RTL Bernd-Michael Maurer)

Mit weit weniger Verhandlungsbereitschaft entern die beiden Wildkräuter-Experten Annika Krause und Thorben Stieler ("kruut") die Löwenhöhle. Mit ihrem selbstentwickelten Wildkräuter-Elixier begeistern die Gründer zwar drei von fünf Löwen (Nils Glagau, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl). Aber die Investoren beißen sich an der unnachgiebigen Attitüde der beiden Berliner Gründer die Zähne aus. Mehr als zehn Prozent will das Paar nicht abgeben. "Das ist scheiße!", grummelt Ralf Dümmel. So kommt man leider nicht ins Geschäft. Carsten Maschmeyer verabschiedet die Hauptstädter mit klarer Kante: "Entweder die werden das hier bereuen, oder sie waren nur wegen der Werbung hier."

"Eis in gesund ist immer gut"

Die eben noch als Bieter-Duo fungierenden Ralf Dümmel und Nils Glagau haken die Wildkräuter-Pleite schnell ab und schalten wieder in den Alleingang-Modus. Eine leckere Verkostung lockt - da steigt die Laune in der Löwenhöhle doch gleich wieder. "ZEBRA Ice"-Gründer Ramtin Randjbar-Moshtaghin hat leckeres und gesundes Eis aus gefrorenem Fruchtpüree mitgebracht. "Eis in gesund ist immer gut", freut sich Nils Glagau.

Der Gründer hat aber nicht nur seine Eis-Revolution im Portfolio. "Ich habe auch noch leckere Riegel im Programm und plane später im Jahr noch einen Weihnachtskalender", so der emsige "ZEBRA Ice"-Chef. Die beiden Löwen Ralf und Nils sind begeistert und gehen auf Jagd. Wer schnappt sich das "Zebra"? Am Ende macht wieder einmal Regale-König Ralf Dümmel das Rennen. Nils Glagau erweist sich als fairer Verlierer: "Glückwunsch, Ralf!", flüstert der Orthomol-Chef in Richtung seines jubelnden Kontrahenten.

Ein letzter Bieterkampf entbrennt

Nach dem leider erfolglosen Pitch der beiden "hiddencontact"-Gründer Marius Walk und Jari Klose (Die Stuttgarter präsentierten ein QR-Kontaktpunkt für das Auto) dürfen zwei Berliner die Format-Staffel beenden. Noch einmal spitzen alle Investoren die Ohren – und noch einmal entbrennt ein feuriger Bieterkampf. Mit ihrer "Vermittlungsplattform für Bildungsurlaubskurse" treffen Lara Körber und Anian Schmitt bei fast allen anwesenden Löwinnen und Löwen voll ins Schwarze. Bereits nach kurzer Zeit können die Gründer auf 40.000 Nutzer pro Monat verweisen.

Die Investoren sind hin und weg. Schlussendlich bieten ein Löwen-Duo (Janna Ensthaler und Carsten Maschmeyer), eine Löwin (Dagmar Wörl) und ein Löwe (Nils Glagau) ihr Geld, ihr Netzwerk und ihre Dienste an. Ein letztes Mal halten die Investoren gespannt den Atem an. Dann springen Carsten und Janna jubelnd aus ihren Sesseln. Der finale Deal der 13. "Die Höhle der Löwen"-Staffel ist eingetütet. Die Gründer sind happy. Alle Investoren applaudieren. Wir sind gespannt, was sich Deutschlands Tüftler und Düsentriebs für die 14. Staffel alles so einfallen lassen.