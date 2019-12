In einem Berliner Café vermuten Augenzeugen einen Überfall. Die Polizei riegelt das Gebiet nahe des Checkpoint Charlie ab. Es gibt Berichte über Schüsse an einer Kreuzung. Jetzt äußert die Polizei jedoch Zweifel an dem geschilderten Tathergang.

Ein großer Polizeieinsatz am Checkpoint Charlie hat im Berliner Zentrum für Chaos und Versicherung gesorgt. Mehrere Stunden später war immer noch unklar, ob es tatsächlich einen Raubüberfall und Schüsse gab oder sich um einen Fehlalarm handelte. Die Polizei twitterte zuletzt: "Nach Befragungen weiterer Zeugen und Begehung des gesamten Hauses in der Friedrichstraße haben sich die uns gemeldeten Schüsse bisher nicht bestätigt. Auch weitere Hinweise auf eine verdächtige Person liegen nicht vor." Bei der Suche in der näheren Umgehung hätten Beamte jedoch eine Patronenhülse entdeckt, die vermutlich aus einer Schreckschusswaffe stammt. Die Kriminalpolizei übernehme jetzt die weiteren Ermittlungen.

Zeugen hatten gegen 13.20 Uhr die Polizei alarmiert, weil es an der sehr belebten Kreuzung Friedrichstraße und Kochstraße, nur wenige Meter entfernt von dem früheren Grenzübergang Checkpoint Charlie, Aufregung auf der Straße gab. Es hieß, ein Mann habe ein Café überfallen und dabei geschossen. Eine Polizeisprecherin sagte, der Täter sei laut den Zeugenaussagen geflüchtet. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei rückte an und durchsuchte ein Haus in der Nähe. "Wir haben die Situation unter Kontrolle", teilte die Polizei per Twitter mit.

Auch ein Krankenwagen der Feuerwehr stand an der Kreuzung. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei sei jedoch niemand verletzt worden. Beamte sperrten den Bereich rund um die Kreuzung großräumig ab. Mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten beobachteten die oberen Stockwerke umliegender Häuser. Zahlreiche Schaulustige, darunter auch viele Touristen, beobachten das Geschehen.

Angestellte einer Bäckerei an der Kreuzung berichteten, sie hätten wegen des Tumults auf der Straße die Polizei alarmiert. Der U-Bahnverkehr wurde unterbrochen. Bei dem Café solle es sich nach Angaben von Augenzeugen um eine Starbucks-Filiale handeln, berichtet der "Tagesspiegel".