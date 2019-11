In einem Bergwerk im sachsen-anhaltischen Teutschenthal kommt es zu einer Verpuffung. Zwei Menschen werden verletzt, einer davon schwer. Dutzende weitere Menschen sind vorübergehend unter Tage eingeschlossen.

Durch eine mutmaßliche Verpuffung sind in einem Bergwerk in Teutschenthal in Sachsen-Anhalt am Freitag zwei Menschen verletzt worden. Ein Opfer sei schwer, das zweite leicht verletzt, sagte eine Sprecherin der Polizei in Halle an der Saale. Nach Angaben des technischen Geschäftsführers der Grube, Erik Fillinger, handelt es sich dabei um einen Polen und einen Deutschen. Beide seien ins Krankenhaus gebracht worden. Zur Schwere der Verletzungen machte Fillinger keine Angaben.

Nach Angaben der Sprecherin befanden sich nach der Verpuffung "mehr als 30 Menschen unter Tage in einem sicheren Bereich". Diese konnten inzwischen gerettet werden. "Alle Personen konnten geborgen werden", teilte die Polizei mit.

Die Rettungskräfte eilten mit einem Großaufgebot an den Unglücksort. (Foto: REUTERS)

Gegen 09.00 Uhr sei ein Notruf eingegangen, sagte die Sprecherin. Rettungskräfte und Feuerwehr seien mit einem Großaufgebot angerückt, die Feuerwehr aber schon wieder abgezogen. Auch Mitarbeiter des Landesamts für Geologie und Bergwesen seien vor Ort.

Verpuffung durch Wasserstoff?

Grund für die Verpuffung war nach ersten Erkenntnissen ein explosives Gasgemisch, das sich in der Grube gebildet hatte. Das für die Verfüllung von Hohlräumen verwendete Material stammt zum Teil aus Müllverbrennungsanlagen. "In dem Filterstaub ist auch Wasserstoff enthalten", sagte Fillinger vor Journalisten. Das Landesbergamt hatte die Vermutung geäußert, dass Wasserstoff bei der Verpuffung eine Rolle gespielt haben könnte.

Nach der Rettung aller Bergleute soll noch am Freitag die Suche nach der Unglücksursache anlaufen. Es sei Entwarnung gegeben worden. Nun würden Experten des Landesbergamts unter Tage fahren und mit Untersuchungen beginnen, sagte der Abteilungsleiter Bergbau, Uwe Schaar, in Halle. Die üblichen Arbeiten in der Grube würden so lange ruhen, bis die Ursache geklärt sei. Wie lange das dauern werde, könne er noch nicht sagen, so Schaar.

Bei der Grube handelt es sich um ein sogenanntes Versatzbergwerk, das nach seiner Stilllegung im Jahr 1982 unterirdisch verfüllt wird. Zuvor wurde dort rund 80 Jahre lang Kalisalz gewonnen. In der Grube arbeiten nach Unternehmensangaben etwa 100 Menschen. In den vergangenen 15 Jahren wurde das stillgelegte Bergwerk umgebaut. Dort werden heute auf 14 Quadratkilometern Grundfläche mineralische Abfälle deponiert.