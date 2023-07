Vor dem beliebten Ballermann-Lokal Megapark können Rettungskräfte nur noch den Tod eines Ordners feststellen. Der Mann ist nach Angaben der "Mallorca Zeitung" zuvor ohne Fremdeinwirkung zusammengebrochen.

Am frühen Sonntagnachmittag ist auf Mallorca ein Mitarbeiter des beliebten Ballermann-Lokals Megapark zusammengebrochen und wenig später verstorben. Das bestätigte die Party-Location der "Mallorca Zeitung". Der Vorfall habe sich dem Bericht zufolge gegen 14.20 Uhr ereignet. Der Mann sei ohne Fremdeinwirkung zusammengesackt, Rettungskräfte hätten zunächst versucht, seinen Zustand zu stabilisieren - ohne Erfolg.

Der Mann soll die Besucherströme am Ausgang geregelt haben. Der diesjährige Run auf die Insel begann bereits im Frühjahr mit den Opening Partys der großen Diskotheken unter anderem am Ballermann, der deutschen Urlauberhochburg schlechthin. Die beliebte Partymeile platzt derzeit aus allen Nähten. Schon im April kamen knapp 1,5 Millionen Besucher aus dem Ausland und dem spanischen Festland auf die Balearen, womit die bisherige Höchstmarke für diesen Monat (gut 1,3 Millionen 2019) übertroffen wurde.

Noch ist die Todesursache des Ordners unklar. Die "Mallorca Zeitung" spekuliert allerdings über einen Zusammenhang mit den aktuell extrem hohen Temperaturen auf der Insel. Der spanische Wetterdienst Aemet hat zuletzt Warnstufe Orange wegen Hitze ausgegeben. Nach dem heißesten Frühjahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ächzte Spanien bereits Ende Juni unter der ersten Hitzewelle des Sommers.

Nach Angaben der Weltorganisation für Meteorologie muss sich in Europa besonders Spanien aufgrund der Erderwärmung auf zunehmende tödliche Hitzewellen einstellen. Obwohl sich das südeuropäische Land an die hohen Sommertemperaturen gewöhnt hat, nehmen die Hitzewellen zu, dauern länger an und gehen mit höheren Temperaturen einher - und das bei immer weniger Niederschlag.