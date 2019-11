In einem Bergwerk im sachsen-anhaltischen Teutschenthal kommt es zu einer Explosion. Laut Polizei gibt es zwei Verletzte. Zudem seien mehrere Menschen unter Tage eingeschlossen.

Bei einer Explosion oder Verpuffung in der Bergbaugrube Teutschenthal im Saalekreis sind nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen verletzt worden. Ein Polizeisprecher bestätigte n-tv den Vorfall. Zu der Explosion sei es gegen 9 Uhr gekommen. Ein Opfer sei schwer, das zweite leicht verletzt, sagte eine Sprecherin der Polizei in Halle an der Saale. Beide seien ins Krankenhaus gebracht worden.

Etwa 35 weitere Menschen säßen in einem Sicherheitsbereich in 700 Metern Tiefe unter Tage fest, sagte eine Polizeisprecherin in Halle. Sie befänden sich in Sicherungsräumen und seien mit Sauerstoff versorgt, sagte ein Sprecher des Landesbergamts. Sie könnten später über den intakten Schacht an die Erdoberfläche gebracht werden.

In der Grube Teutschenthal arbeiten nach Unternehmensangaben etwa 100 Menschen. In den vergangenen 15 Jahren wurde das im Jahr 1982 stillgelegte Bergwerk umgebaut. Dort werden heute auf 14 Quadratkilometern Grundfläche mineralische Abfälle deponiert. Zuvor war das Bergwerk rund 80 Jahre zur Kalisalzgewinnung betrieben worden.