Kurz vor Ende des Monats zeigt sich der Oktober von seiner goldenen Seite. Zum Wochenende werde es noch einmal sommerlich warm, sagt ntv-Meteorologe Björn Alexander. Dafür wird die erste Novemberhälfte wohl ganz anders aussehen.

ntv.de: Der Oktober geht auf die Zielgerade - mit welchen Aussichten verabschiedet er sich?

Björn Alexander: Auch am Wochenende sowie am Montag geht es vielfach freundlich bis golden weiter. Dabei bleibt es ebenso außergewöhnlich warm. Am Freitag zum Beispiel mit Spitzen bis zu 27 Grad - also durchaus lupenreinen Sommerwerten.

Ist der Oktober damit ein Rekordmonat?

Am Ende wird es ziemlich sicher für den zweiten Platz im Ranking der Oktobermonate reichen. Auf Platz 1 liegt bislang der Oktober 2001 mit einer mittleren Temperatur von 12,5 Grad, gefolgt vom Oktober 2006 mit 12,18 Grad. Genau die selbe Mitteltemperatur von 12,18 Grad verzeichnet bisher auch der Oktober 2022. Allerdings kommen ja noch weitere extrem milde und damit heizkostensparende Tage. Gut für die Photovoltaik war übrigens die bisherige Sonnenbilanz mit über 110 Stunden.

Wie sieht es beim Regen aus?

Nach dem - glücklicherweise - viel zu nassen September, macht der Oktober erneut eine Kerbe auf der zu trockenen Seite. Knapp 50 Liter pro Quadratmeter entsprechen nur etwa 80 Prozent der ansonsten üblichen Menge.

Das fällt aber in der Natur kaum auf.

Korrekt. Jedoch hat die Natur jetzt ja auch nur noch wenig Durst - die Vegetationsphase ist quasi vorbei. Und außerdem verdunstet natürlich im Herbst wesentlich weniger Wasser als im Frühjahr oder im Sommer.

ntv-Meteorologe Björn Alexander.

Wird es der November denn in Sachen Regen anders machen?

So sieht es aktuell auf jeden Fall aus. Pünktlich mit dem Monatswechsel stellt sich auch unsere Großwetterlage um. Die Tiefs greifen von Westen her vermehrt ins Wettergeschehen ein und sorgen für eine wechselhafte und teilweise sehr lebhafte Phase.

Mit welchen Regenmengen können wir denn rechnen?

Im ersten Novemberdrittel sehen die Wettercomputer recht verbreitet 30 bis 50, stellenweise auch über 80 Liter pro Quadratmeter. Dabei frischt der Wind mitunter kräftig, vielleicht sogar stürmisch auf. Es ist also richtiges Herbstwetter - nachdem wir zuletzt ja eher im gefühlten Spätsommer verweilten.

Was machen die Temperaturen dabei?

Die gehen zumindest schon mal etwas mehr in Richtung Herbst, sind aber mit meist 8 bis 15 Grad beispielsweise am ersten Novemberwochenende für die Jahreszeit immer noch verhältnismäßig mild.

Stichwort Abkühlung und Heizkosten: Was machen die langfristigen Trends für den Winter?

Die experimentellen Langfristvorhersagen bleiben in Summe weiterhin überdurchschnittlich, also zu warm. Dabei wurde der Dezember 2022 von den experimentellen Langfristvorhersagen des Amerikanischen Wetterdienstes zuletzt mit rund 0,5 Grad über dem langjährigen Durchschnitt berechnet.

Welche Berechnungen gibt es für die anderen beiden Wintermonate?

Im Januar 2023 wäre es demnach etwa 1 Grad und im Februar um die 1,5 Grad positive Abweichung. Zu beachten ist aber, dass natürlich auch zu warme oder viel zu warme Monate immer auch kalte Abschnitte haben - ähnlich wie im viel zitierten Februar 2021. Erst gab es Frost, Schnee und zweistellige Minusgrade, dann ein rekordverdächtiges Frühlingserwachen in der zweiten Monatshälfte.

Vom weiten Blick in die Zukunft zurück in sicherere Gefilde mit den konkreten Vorhersagen fürs kommende Wochenende. Wie sind die Details?

Am Samstag ziehen im Norden Wolkenfelder durch und stellenweise ist etwas Regen möglich. In der Mitte ist es unterdessen freundlich und im Süden nach Nebelauflösung sogar sonnig. Einzig der Wüstenstaub, den die extrem milde Luft aus der Sahara im Gepäck hat, könnte den Himmel eintrüben oder milchig erscheinen lassen. Die Temperaturen erreichen 16 Grad bei den Nordlichtern und bis zu 26 Grad mit reichlich Sonnenschein im Südwesten.

Und am Sonntag?

Geht es im Süden und im Osten erst oft neblig, später aber immer sonniger weiter. Und auch im übrigen Land ist es herbstlich schön mit fast schon sommertauglichen bis sagenhaften Höchstwerten zwischen 21 und 26 Grad. Im Bergland sowie im Norden ist es frischer mit 16 bis 20 Grad.

Dann folgen Reformationstag, Halloween und Allerheiligen. Mit welchem Wetter?

In der Südosthälfte bleibt es am Montag abseits und nach Auflösung von Nebelfeldern bei viel Sonnenschein. Im Westen und Norden geht es unterdessen mit mehr Wolken und gelegentlichem Regen weiter. Dazu werden es zwischen 16 und 23 Grad. Am Dienstag bleiben der Süden und der Osten im trockenen Wettervorteil, während es im übrigen Land unbeständiger weitergeht. Das Ganze bei etwas kühleren Werten von 14 bis 22 Grad.

Was bringen uns die nachfolgenden Tage?

Am Mittwoch und Donnerstag ist es insbesondere in der Westhälfte bis in den Süden wiederholt durchwachsen mit Schauern, die gelegentlich sogar mit Gewittern einhergehen können. Nach Osten hin bleibt es noch länger trocken und zeitweise sonnig. Dazu erwarten uns am Mittwoch 13 bis 20, am Donnerstag 12 bis 19 Grad.