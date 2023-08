Beim Anfahren nach einer Ampel kann ein 23-Jähriger in Wuppertal seinen Wagen nicht mehr steuern. Vor dem Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses erfasst der Audi vier Kinder. Sie müssen im Krankenhaus behandelt werden. Nach einem Streit mit den Angehörigen erleidet auch der Fahrer Verletzungen.

In Wuppertal ist ein 23-Jähriger mit einem Auto auf einem Gehweg in vier Mädchen gefahren und hat diese verletzt. Der Mann habe am Nachmittag im Wuppertaler Stadtbezirk Heckinghausen die Kontrolle über seinen SUV verloren und sei in die drei Zwölfjährigen und das dreijährige Mädchen gefahren, teilte die Polizei mit. Die Verletzungen der Kinder mussten demnach im Krankenhaus behandelt werden, in Lebensgefahr seien die Mädchen aber nicht gewesen.

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung handelt es sich bei dem Wagen um einen Audi Q8 RS. Augenzeugen berichtet der Zeitung außerdem, dass der Wagen zunächst bei Rot an einer Kreuzung stand. Als der Mann anschließend bei Grün anfuhr, soll er die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben und in den Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses gekracht sein.

"Nach einer Auseinandersetzung mit aufgebrachten Angehörigen der Kinder" habe der 23-Jährige leichte Verletzungen erlitten, teilt die Polizei mit. Details über die Unfallursache sind bislang nicht bekannt. Weil er möglicherweise unter Drogen gestanden habe, habe er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben müssen.