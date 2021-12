Das Corona-Medikament für zu Hause: Die USA genehmigen die Pille Paxlovid des US-Pharmaunternehmens Pfizer, die das Risiko von schweren Verläufen bei einer Infektion um bis zu 89 Prozent mindert. Besonders Risikopatienten soll damit geholfen und die Überlastung von Krankenhäusern vermieden werden.

Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat das erste oral einnehmbare Medikament gegen Covid-19 per Notfallzulassung genehmigt: Paxlovid, eine Pille des US-Pharmaunternehmens Pfizer, die in den eigenen vier Wänden eingenommen werden soll. Das Medikament soll an Corona erkrankten Menschen helfen, nicht so stark zu erkranken, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen oder gar ihr Leben bedroht ist.

Paxlovid soll demnach besonders Risikopatientinnen und Risikopatienten helfen, also Menschen über 65 Jahre, Menschen mit Fettleibigkeit oder Diabetes und Menschen mit geschwächtem Immunsystem sowie minderjährige Risikopatientinnen und Risikopatienten ab zwölf Jahren.

Studienergebnisse von Pfizer von vergangener Woche zeigten, dass die Behandlung das Risiko einer Krankenhauseinweisung oder eines Todesfalls um 89 Prozent senkt, wenn sie Erwachsenen mit hohem Risiko innerhalb weniger Tage nach Auftreten der ersten Symptome verabreicht wird. Bei einer Verabreichung innerhalb der ersten fünf Tage nach Auftreten der Symptome war die Wirksamkeit mit 88 Prozent ähnlich hoch.

Verfügbarkeit der Pille noch unklar

Das verschreibungspflichtige Paxlovid soll in den USA kostenlos erhältlich sein. Es kombiniert ein neues antivirales Medikament namens Nirmatrelvir, ein Wirkstoff, der ein Sars-CoV-2-Protein hemmt, und ein älteres Medikament namens Ritonavir. Bei einer Behandlung müssen 40 Pillen über fünf Tage geschluckt werden. Die US-Regierung hatte mitgeteilt, zehn Millionen Dosen für 5,3 Milliarden US-Dollar (4,7 Milliarden Euro) gekauft zu haben. Die Auslieferung könnte noch in diesem Jahr beginnen. In Europa hatte die Arzneimittelbehörde EMA Mitte November mitgeteilt, mit einer Untersuchung des Covid-19-Medikaments begonnen zu haben.

"Die heutige Zulassung von Paxlovid ist ein weiteres großartiges Beispiel dafür, wie die Wissenschaft uns helfen wird, diese Pandemie zu besiegen, die auch nach zwei Jahren noch immer Leben auf der ganzen Welt zerstört", teilte Albert Bourla, Chairman und CEO von Pfizer, in einer Erklärung mit. Die Pille solle dazu beitragen "einige der erheblichen Belastungen zu verringern, denen unsere Gesundheits- und Krankenhaussysteme ausgesetzt sind". Pfizer sei bereit, sofort mit der Auslieferung in den USA zu beginnen. Bisher ist nicht klar, wie schnell die Pille auf breiter Basis verfügbar gemacht werden kann.