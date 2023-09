In der Nähe der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn kommt es auf der A3 zu einem Crash mit insgesamt drei Autos, in denen auch Kinder sitzen. Der Unfallverursacher soll mit seinem Wagen auf ein Stauende aufgefahren sein. Drei Schwerverletzte müssen in Krankenhäuser gebracht werden.

Bei einem Unfall auf der A3 in der Nähe von Bonn sind zehn Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Die Polizei ging zunächst von elf Verletzten aus. Wie ein Feuerwehrsprecher am sagte, wurden drei Menschen schwer verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Sieben weitere Menschen wurden demnach leicht verletzt.

Ein Auto war am Samstagvormittag in ein Stauende gefahren, wie ein Polizeisprecher sagte. Dabei wurde das Fahrzeug des Unfallverursachers unter dem Wagen am Ende des Staus eingeklemmt, wobei beide Autos auf ein Drittes aufgeschoben wurden. In den drei Autos saßen laut Polizei acht Erwachsene und drei Kinder. Zwei Männer und eine Frau aus dem Wagen des Unfallverursachers wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Die Unfallstelle zwischen Siegburg und Lohmar im Rhein-Sieg-Kreis, die sich im Bereich einer Baustelle befindet, sei derzeit für Bergungsarbeiten gesperrt, sagte der Polizeisprecher. Auch die Fahrbahn in Richtung Oberhausen sei gesperrt. Der Verkehr werde auf die A560 abgeleitet. Es staue sich derzeit in beide Richtungen auf etwa zehn Kilometer. Die Maßnahmen würden vermutlich noch eine Weile andauern - wie lange genau, war zunächst unklar.