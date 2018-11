Panorama

Millionengewinn in fünf Ländern: Zwei Deutsche knacken Eurojackpot

Zehn Wochen lang bleibt der Eurojackpot unangetastet und steigt so auf die Maximalsumme von 90 Millionen Euro an. Jetzt dürfen gleich fünf Tipper jubeln, darunter zwei Spieler aus Hamburg und Hessen. Und auch zwei weitere Deutsche räumen ab.

Zwei Deutsche haben gemeinsam mit drei anderen europäischen Tippern den 90-Millionen-Eurojackpot gewonnen. Jeweils 18 Millionen Euro des Gewinnes gehen nach Hamburg und Hessen sowie im Ausland nach Spanien, Italien und Finnland. Mit den Gewinnzahlen 13 - 15 - 18 - 39 - 45 und den beiden Zusatzzahlen 5 und 6 lagen die Spieler - oder Tippgemeinschaften - nach zehn Wochen ohne Hauptgewinn dieses Mal richtig.

Seit dem Start des Eurojackpots im Jahr 2012 hat die europäische Lotterie sechsmal die gesetzlich festgelegte Obergrenze von 90 Millionen Euro erreicht, davon dreimal allein in diesem Jahr. Ist die Maximalsumme überschritten, fließt jeder weitere Euro in einen zweiten Jackpot. In dieser Woche waren das wie in der Vorwoche mehr als 20 Millionen Euro. Auf diese Weise kann auch ein Gewinn in der zweiten Gewinnklasse beim Eurojackpot Millionen bringen. Jeweils 3,85 Millionen Euro gingen so einmal nach Baden-Württemberg und zweimal nach Niedersachsen sowie im Ausland jeweils einmal nach Norwegen, nach Italien und nach Finnland.

Erster Maximalgewinn ging nach Tschechien

Anfang 2017 hatten schon einmal gleich fünf Tipper bei der 90-Millionen-Euro-Ziehung richtig gelegen: Spieler aus Berlin, Hessen, Niedersachsen, Dänemark und den Niederlanden teilten den Megagewinn und wurden auch damals immerhin zu 18-fachen Millionären. Weil in Deutschland besonders viele Tipper beim Eurojackpot ihr Glück versuchen, gibt es hier auch besonders häufig Millionen-Gewinner, erläuterte ein Westlotto-Sprecher. So räumte 2016 ein Spieler aus Baden-Württemberg 90 Millionen ab - damals der höchste Gewinn in der deutschen Lottogeschichte. Der erste 90-Millionen-Eurojackpot überhaupt war 2015 in Tschechien geknackt worden.

Die internationale Lotterie Eurojackpot wird in 18 Ländern angeboten. Zuletzt neu dazu kam Polen. Gezogen werden die Zahlen freitags gegen 21.00 Uhr im finnischen Helsinki. Die Chance auf den Eurojackpot liegt bei 1 zu 95 Millionen. Deutlich geringer sind die Chancen beim klassischen Lotto am Mittwoch und Samstag ("6 aus 49"). Hier steht die Aussicht auf den Jackpot bei nur 1 zu 140 Millionen.

Quelle: n-tv.de