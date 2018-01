Politik

Nach 17 Jahren in den USA: 200.000 Salvadorianer müssen gehen

Seit sie 2001 vor Erdbeben geflohen sind, leben Hunderttausende Salvadorianer in den USA, arbeiten und haben Kinder. Weil sich die Bedingungen in El Salvador verbessert haben sollen, sollen sie nun zurück - doch es warten Armut und ein blutiger Bandenkrieg.

Sie leben schon seit fast 20 Jahren in den Vereinigten Staaten, jetzt sollen sie zurück nach Lateinamerika. Die US-Regierung hat den Schutzstatus für 200.000 Salvadorianer aufgehoben, der ihnen nach einer Serie von Erdbeben in der Heimat 2001 gewährt worden war. Dieser räumte den Salvadorianern ein befristetes Bleiberecht ein, das in den Folgejahren mehrere Male verlängert worden war.

Das Heimatschutzministerium kam nach eigenen Angaben aber jetzt zu dem Schluss, dass sich die Bedingungen in El Salvador mittlerweile verbessert hätten. Ein andauernder Schutzstatus sei daher nicht mehr gerechtfertigt. Die Salvadorianer müssen nun bis September 2019 die USA verlassen oder einen neuen Weg suchen, um legal bleiben zu können.

Die salvadorianische Regierung dankte der Regierung in Washington zunächst, dass der Schutz noch für 18 Monate bestehen bleibt. "Wir werden in dieser Zeit ohne Unterlass an einer dauerhaften Alternative für unsere Landsleute arbeiten", sagte El Salvadors Außenminister Hugo Martínez. Ziel sei es, ein Gesetz durch den US-Kongress zu bekommen, das den Salvadorianern einen dauerhaften Aufenthaltstitel verschafft. Für jene Salvadorianer, die in ihr Heimatland zurückkehren wollen, werde die Regierung ein Wiedereingliederungs- und Beschäftigungsprogramm auflegen, kündigte Martínez an. "Sie werden mit offenen Armen empfangen."

Dem US-Zentrum für Migrationsstudien (CMS) zufolge sind die betroffenen 200.000 Menschen Eltern von 190.000 Kindern, die in den USA geboren wurden, und ein Drittel sind Hausbesitzer. Viele arbeiten im Baugewerbe. Die Auslandsüberweisungen der in den USA arbeitenden Landsleute machen 17 Prozent des Bruttoinlandsprodukts von El Salvador aus.

"Entscheidung schafft nur Verlierer"

"Diese Entscheidung schafft nur Verlierer und keine Gewinner", sagte CMS-Direktor Donald Kerwin. "Zu den Verlierern zählen die bisherigen Begünstigten des Schutzstatus', ihre Arbeitgeber, ihre in den USA geborenen Kinder, die Städte und Gemeinden in den Vereinigten Staaten, El Salvador und die US-Wirtschaft." Kerwin warnte vor einer Zunahme der illegalen Migration in die USA, weil abgeschobene Salvadorianer versuchen dürften, wieder zu ihren Angehörigen zu kommen. Außerdem sei El Salvador nicht in der Lage, den Heimkehrern Sicherheit und Arbeit zu geben.

Auch wenn die Schäden der Erdbeben vor 17 Jahren mittlerweile beseitigt sind, hat das bitterarme Land mit vielen Problemen zu kämpfen. Zuletzt flohen immer mehr Menschen vor den blutigen Kämpfen zwischen verfeindeten Jugendbanden. Mit rund 60 Morden je 100.000 Einwohnern ist El Salvador eines der gefährlichsten Länder der Welt.

