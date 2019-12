Der Bundestag ist so groß wie nie zuvor.

Die Kosten steigen rasant: Einem Medienbericht zufolge sind die Dienstreisen der Bundestagsabgeordneten in diesem Jahr deutlich teurer als in den vergangenen Jahren. Auch der Bundestag kostet den Steuerzahler immer mehr.

Die 709 Bundestagsabgeordneten haben im zurückliegenden Jahr mindestens 3,46 Millionen Euro für dienstliche Einzel- und Delegationsreisen ausgegeben. Das berichtet die "Welt" unter Berufung auf einen Parlamentssprecher. Demnach gab es 2019 bis Mitte Dezember mindestens 445 Reisen der Abgeordneten. 2018 waren den Bundestagsangaben zufolge rund 2,73 Millionen Euro für 651 Einzel- und Delegationsreisen ausgegeben worden. 2017 waren es 1,97 Millionen Euro für 426 solcher Reisen gewesen.

Der Etatposten für Einzelreisen von 700.000 Euro für 2019 war demnach bereits am 22. August aufgebraucht. Die Abgeordneten reisten allerdings trotzdem weiter, jedoch mussten die Fahrten ab diesem Zeitpunkt die Anforderungen anderer Etatposten erfüllen, um dort abgerechnet werden zu können. Für die Reisekosten insgesamt war der Rahmen von vornherein mit 4,5 Millionen Euro großzügig gesetzt worden. Dazu kommen noch Reisekosten von Abgeordneten, die auf Fraktionsebene anfielen und abgerechnet wurden.

Immerhin will der Bundestag ab dem kommenden Jahr für den durch Reisen verursachten Kohlendioxidausstoß Ausgleichszahlungen leisten. Das beschloss der Ältestenrat des Parlaments im Oktober. Für Dienstreisen von Regierungsmitgliedern und Mitarbeitern der Bundesbehörden wird bereits seit Jahren ein CO2-Ausgleich gezahlt. Für 2018 wurden dafür laut Umweltministerium Emissionsminderungsgutschriften für rund 300.000 Tonnen CO2 erworben und dafür 1,7 Millionen Euro bezahlt.

Die Ausgleichszahlungen sollen dazu beitragen, an anderer Stelle Emissionen zu mindern, meistens in Verbindung mit Projekten in Entwicklungsländern. Sie sind auch für Reisen von Privatleuten oder Unternehmen etwa über Portale wie atmosfair oder myclimate möglich.

Bundestag wird immer teurer

Seit der Wahl am 24. September sitzen 709 Abgeordnete im Bundestag - so viele wie nie zuvor. Keine andere westliche Demokratie hat ein so großes Parlament. Laut Bundesrechnungshof steigen die Gesamtkosten für das Parlament immer weiter und haben inzwischen die Marke von 900 Millionen Euro pro Jahr überschritten.

Wie die "Welt" weiter schreibt, bemängeln Nichtregierungsorganisationen wie "Parlamentwatch e.V." nicht grundsätzlich die Reisekosten, allerdings fordern sie mehr Transparenz. "Über die Auslandsreisen von Abgeordneten sollte öffentlich Rechenschaft abgelegt werden müssen", sagte Roman Ebener von der Plattform "Abgeordnetenwatch.de".