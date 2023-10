Am frühen Morgen stürzt in der ägyptischen Grenzstadt Taba laut Armeesprecher eine Drohne ab. Diese soll ein Krankenhaus getroffen haben. Mindestens sechs Menschen seien verletzt. Das israelische Militär berichtet ebenfalls von einer Explosion. Wenig später soll es erneut gekracht haben.

Der Sprecher der ägyptischen Armee, Oberst Gharib Abdel-Hafez, sagte, eine "nicht identifizierte Drohne" sei in den frühen Morgenstunden in ein Gebäude neben einem Krankenhaus in Taba an der Grenze zu Israel abgestürzt und habe die sechs Personen verletzt. Zuvor war von einem Raketeneinschlag berichtet worden. Das israelische Militär berichtete ebenfalls von einer Explosion am frühen Morgen an der Grenze zu Ägypten.

In Onlinediensten veröffentlichte Bilder zeigen ein beschädigtes Gebäude und zerstörte Fahrzeuge. Es ist noch unklar, woher die Drohne stammt. Das israelische Militär (IDF) sagte, "wir wissen von dem Vorfall, aber er befindet sich außerhalb unserer Grenze."

Das IDF schrieb weiter: "In den letzten Stunden wurde im Gebiet des Roten Meeres eine Bedrohung aus der Luft festgestellt. Kampfjets wurden in das bedrohte Gebiet entsandt, und die Angelegenheit wird derzeit untersucht", wird der israelische Armeesprecher Daniel Hagari zitiert.

Auch die Hamas verfügt eigenen Angaben zufolge über Langstreckenraketen. Am Mittwoch meldeten sie, zwei solcher Raketen in Richtung Haifa im Norden und Eilat im Süden Israels abgefeuert zu haben. Taba liegt an der ägyptischen Grenze mit dem israelischen Hafen Eilat am Roten Meer.

Projektil soll in der Wüste eingeschlagen haben

Zudem soll im ägyptischen Ferienort Nuweiba am Roten Meer ein Projektil eingeschlagen haben. Das berichten zwei ägyptische Sicherheitsquellen. Das Projektil sei in einem Teil der Stadt eingeschlagen, das Wüstenland sei, sagten die Quellen. Ein Zeuge sagte, dass eine laute Explosion zu hören sei und in einiger Entfernung Staubwolken zu sehen seien.

Ägypten hat die einzige Grenze zum Gazastreifen, die nicht von Israel kontrolliert wird und spielt als langjähriger Vermittler zwischen Palästinensern und Israelis eine zunehmend wichtige Rolle in dem Krieg zwischen Israel und der Hamas.

Am Sonntag hatte die israelische Armee erklärt, "versehentlich" mit einem Panzer auf eine ägyptische Stellung am Rande des Gazastreifens geschossen zu haben. Ägypten hatte erklärt, es habe "leichte Verletzungen" gegeben.

Schwer bewaffnete Hamas-Terroristen hatten am 7. Oktober einen Großangriff auf Israel gestartet. Israel nahm daraufhin den Gazastreifen unter Dauerbeschuss.