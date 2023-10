(Foto: VIA REUTERS)

Derzeit befindet sich US-Außenminister Antony Blinken auf einer diplomatischen Reise durch den Nahen Osten. In Saudi-Arabien appelliert er an Kronprinz Mohammed bin Salman. Der wiederum hält eine Friedenslösung nur mit Zugeständnissen an die Palästinenser für möglich.

US-Außenminister Antony Blinken hat Saudi-Arabien bei seinem Besuch in Riad aufgefordert, Druck auf die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas für ein Ende ihrer Angriffe auf Israel auszuüben. Die USA konzentrierten sich weiterhin darauf, "die Terrorangriffe der Hamas zu stoppen, die Freilassung aller Geiseln zu erreichen und eine Ausbreitung des Konflikts zu verhindern", sagte der US-Außenamtssprecher Matthew Miller nach Blinkens Treffen mit Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman.

Blinken bezeichnete sein Gespräch mit Saudi-Arabiens De-facto-Herrscher als "sehr produktiv". Sein Sprecher sagte, beide hätten ihr gemeinsames Engagement "zum Schutz von Zivilisten und zur Stabilisierung des Nahen Osten und darüber hinaus" bekräftigt.

Die amtliche saudi-arabische Nachrichtenagentur SPA berichtete, Prinz Mohammed habe seine diplomatischen Bemühungen "zur Beruhigung der Lage" hervorgehoben. Zugleich verurteilte der Kronprinz Angriffe auf Zivilisten und betonte, die Palästinenser müssten "ihre legitimen Rechte erhalten und einen gerechten und dauerhaften Frieden erreichen".

Die im Gazastreifen herrschende Hamas hatte am Samstag vergangener Woche einen Großangriff auf Israel gestartet. Dabei wurden nach israelischen Angaben etwa 1300 Menschen getötet und bis zu 150 Menschen als Geiseln verschleppt. Die israelische Armee nahm den Gazastreifen unter Dauerbeschuss und riegelte das Palästinensergebiet vollständig ab. Mehr als 2300 Menschen starben nach Angaben der Hamas-Regierung bislang.

Saudi-Arabien hat wegen des Kriegs seine Gespräche über eine diplomatische Annäherung mit Israel auf Eis gelegt. Vor dem Großangriff der vom Iran unterstützten Hamas hatte Riad Fortschritte in den Gesprächen gemeldet, bei denen die USA als Vermittler auftraten. Blinken reist derzeit durch den Nahen Osten, um Gespräche über Wege aus der Krise zu führen. Er war bereits in Jordanien und Katar, an diesem Sonntag stand außerdem noch Ägypten auf seinem Programm.