Russland gerät zuletzt an vielen Frontabschnitten in Not. Um nicht weitere Gebiete aufgeben zu müssen, könnte das russische Militär laut britischen Geheimdiensten zu harten Mitteln greifen: So seien womöglich Sperrtruppen aufgestellt worden, die Deserteure aufhalten - und sogar erschießen.

Russland soll Teile seiner Truppen abgestellt haben, um Deserteure aufzuhalten und sogar zu erschießen, meldet das britische Verteidigungsministerium unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse. "Aufgrund der niedrigen Moral und der mangelnden Bereitschaft zu kämpfen, haben die russischen Streitkräfte wahrscheinlich damit begonnen, 'Sperrtruppen' oder 'Blockadeeinheiten' aufzustellen", heißt es im täglichen Update des Ministeriums zum Ukrainekrieg.

Nach Einschätzung der Experten ist deren Aufgabe, Soldaten, die sich zurückziehen oder gar desertieren wollen, aufzuhalten. Ihnen solle zunächst nur gedroht werden, um sie von der Flucht abzuhalten. Wenn sie sich weiterhin weigerten zu kämpfen, könnten sie demnach erschossen werden. Zu diesem Mittel hätten russische Streitkräfte bereits in früheren Konflikten gegriffen, heißt es.

Russische Generäle seien den Briten zufolge entschlossen, die Verteidigungspositionen bis zum Tod aufrecht zu erhalten. Diese Analyse ist besonders vor dem Hintergrund des fluchtartigen Rückzugs russischer Truppen in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine zu sehen. Dort gab die Armee binnen weniger Tage ein großes Territorium auf, das sie zuvor in Monaten erobert hatte.

Berichte über Druck von Generälen

Die Taktik, Deserteure zu erschießen, zeuge wahrscheinlich von der geringen Qualität, der niedrigen Moral und der Disziplinlosigkeit der russischen Streitkräfte, begründet das britische Ministerium seine Einschätzung. Berichte von unabhängiger Stelle über die Erschießungen desertierender Soldaten gibt es bisher nicht. Russland wirft den Briten seit langem vor, gezielt Falschinformationen zu verbreiten.

In sozialen Medien berichten jedoch mutmaßliche russische Kämpfer, dass sie Positionen aufgrund schweren Beschusses durch ukrainische Truppen aufgaben und sich zurückzogen. Generäle hätten sie unter Druck gesetzt, wieder an die Frontabschnitte zurückzukehren. Soldaten, die sich weigerten, seien teils ins Hinterland gebracht und in Kellern eingesperrt worden.