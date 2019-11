Leitungsjob in Kita

Leitungsjob in Kita Frankfurts OB verteidigt Gehalt seiner Frau

Peter Feldmann (SPD), Oberbürgermeister von Frankfurt am Main, versucht das hohe Gehalt seiner Frau zu erklären.

Wenn Ehepartner von Politikern gute Jobs bekommen, schaut die Öffentlichkeit ganz genau hin - so auch in Frankfurt. Dort wirft das hohe Gehalt der Frau von Oberbürgermeister Feldmann Fragen auf. Die Vorwürfe versucht dieser nun zu entkräften.

In Frankfurt wehrt sich Oberbürgermeister Peter Feldmann gegen Vorwürfe, das Gehalt seiner Frau sei zu hoch. Er sagte der "Bild"-Zeitung, er habe keinen Einfluss auf den Vertragsabschluss bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) gehabt. Der SPD-Politiker war unter Druck geraten, nachdem der HR berichtet hatte, dass seine damalige Lebensgefährtin und heutige Ehefrau als Leiterin einer deutsch-türkischen Awo-Kita einen Dienstwagen und ein Gehalt bezogen habe, das deutlich über dem von Kollegen in vergleichbaren Positionen gelegen habe.

Die Awo wies die Vorwürfe zurück. Es seien "weder Vorteile noch Privilegien" gewährt worden. Feldmann betonte zudem, dass seine Frau den Job nicht aus Gefälligkeit bekommen habe. "Sie hat sich in einem Auswahlverfahren gegen andere durchgesetzt - und sich richtig reingekniet." Und: "Die Gehälter werden üblicherweise vom Arbeitgeber entschieden."

Seine Frau werde unterschätzt, so der Oberbürgermeister. "Einige tun so, als wäre sie ohne Berufserfahrung gleich zur Kita-Leiterin aufgestiegen. Das ist falsch." Sie habe mehr als zehn Jahre in diesem Bereich gearbeitet, eine Berufsausbildung gemacht und ein Doppelstudium draufgesetzt. Erst danach habe es die Stelle gegeben.