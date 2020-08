Im Kanzleramt beraten Bund und Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Erste Details sickern durch. Unter Umständen sollen künftig wieder Großveranstaltungen stattfinden können.

Angesichts wieder steigender Corona-Fallzahlen wollen Bund und Länder die Regeln für private Feiern verschärfen. In der Beschlussvorlage für die heutige Konferenz zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten, die ntv und RTL vorliegt, heißt es, der Teilnehmerkreis von Veranstaltungen in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken sei auf maximal 25 Teilnehmer zu beschränken. Bei privaten Veranstaltungen und Feiern außerhalb des Privatbereichs sollen zukünftig 50 Teilnehmer erlaubt sein.

Großveranstaltungen sollen wie gehabt erstmal verboten bleiben. Bund und Länder verlängern die bestehenden Auflagen demnach bis mindestens 31. Dezember 2020. Das Verbot gilt für Volksfeste, größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern, größere Konzerte, Festivals, Dorf-, Stadt-, Straßen-, Wein-, Schützenfeste oder Kirmes- Veranstaltungen. Es soll allerdings Ausnahmen geben dürfen: In Regionen mit einer 7-Tages-Inzidenz von unter 15 könnten Großveranstaltungen stattfinden, wenn sichergestellt ist, dass die Teilnehmer ausschließlich aus dieser Region beziehungsweise aus umliegenden Regionen mit entsprechenden Inzidenzen kommen.

Die Möglichkeit, sich als Reiserückkehrer aus Nicht-Risiko-Gebieten kostenlos testen zu lassen, endet zum Ende der Sommerferien am 15. September. Reiserückkehrer aus Risikogebieten sind in jedem Fall verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Wohnung zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort zu isolieren (Quarantäne).

Zudem sollen Verstöße gegen die Maskenpflicht nach Vorstellung der Bundesregierung künftig generell mit einem Bußgeld von mindestens 50 Euro geahndet werden. "Alle Länder werden das Mindestbußgeld für Verstöße gegen die Maskenpflicht auf mindestens 50 Euro festlegen", heißt es in der Beschlussvorlage.