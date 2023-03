Über die Mittelmeerroute versuchen jedes Jahr tausende Menschen aus Afrika nach Italien zu kommen. Verteidigungsminister Guido Crosetto macht nun die russische Söldnergruppe Wagner dafür verantwortlich. Der Flüchtlingsanstieg sei Teil einer Strategie.

Italien macht für den Migrationsanstieg über das Mittelmeer die russische Söldnergruppe Wagner verantwortlich. Die exponentielle Zunahme des Migrationsphänomens, das von den afrikanischen Küsten ausgehe, sei auch Teil einer klaren Strategie der hybriden Kriegsführung, teilte Verteidigungsminister Guido Crosetto mit.

Die Wagner-Gruppe habe in einigen afrikanischen Ländern ein beträchtliches Gewicht und setze es dafür ein. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin wies die Anschuldigungen in einer mit Schimpfwörtern gespickten Sprachnachricht auf seinem Telegram-Kanal zurück. "Wir haben keine Ahnung, was da bei der Migranten-Krise passiert, wir beschäftigen uns damit nicht." Er beschreibt Crosetto mit unflätigen Worten und fordert ihn auf, sich um sein eigenes Land zu kümmern.

In Italien sind Daten des Innenministeriums zufolge in diesem Jahr bislang rund 20.000 Migranten angekommen. Im selben Zeitraum des vergangenen Jahres waren es 6100. Crosetto rief die NATO auf, Italien bei der Bewältigung der Krise zu helfen.

Der Wagner-Gruppe wird vorgeworfen, sich in einigen afrikanischen Ländern unter anderem bei der Niederschlagung von Aufständen in Mali, Libyen und der Zentralafrikanischen Republik beteiligt zu haben. Derzeit unterstützt sie in der Ukraine die russischen Truppen und führt den Kampf um die strategisch wichtige Stadt Bachmut an.