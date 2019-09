Nationalratswahl in Österreich im Überblick

Das erste Misstrauensvotum in der österreichischen Geschichte katapultiert Kanzler Kurz aus dem Amt. In der Alpenrepublik stehen Neuwahlen an. Der große Wahltag rückt näher: Wer macht das Rennen? Und welche Koalitionen sind möglich? Ein Blick auf die aktuellen Umfragen.

Und so sehen die auf Basis der jüngsten Umfragen errechneten Bündnisoptionen in Österreich aus: ÖVP-Chef Kurz braucht aller Voraussicht nach mindestens einen Koalitionspartner. Mit welcher Partei wird er zuerst sprechen? Löst die SPÖ die Rechtspopulisten als Juniorpartner in der Regierung ab? Alternative Machtkonstellationen können Sie dem n-tv.de Koalitionsrechner entnehmen: