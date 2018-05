Politik

Fortschritt beim Thema Nordkorea: Sanders: Gespräche mit Nordkorea laufen gut

Am 12. Juni wollten sich US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim in Singapur zu Gesprächen treffen, doch Trump sagt überraschend ab. Vorerst. Auf anderer Ebene wird aber geredet, und das offenbar mit Fortschritten.

Die US-Regierung hat sich positiv zum Stand der Gespräche rund um ein geplantes Gipfeltreffen zwischen Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un geäußert. "Der Präsident denkt, dass die anhaltenden Diskussionen sehr gut laufen", sagte Präsidialamts-Sprecherin Sarah Sanders.

Die Treffen zwischen Vertretern beider Seiten in dieser Woche signalisierten Fortschritte. "Wir werden vorbereitet sein, wenn das Treffen am 12. Juni stattfindet." Das gelte auch, wenn der Gipfel aus irgendeinem Grund erst später angesetzt werde.

Trump hatte das ursprünglich für den 12. Juni in Singapur geplante Treffen mit Machthaber Kim vergangene Woche zunächst abgesagt, einen Tag später aber erklärt, womöglich könne der Gipfel doch stattfinden. Inzwischen sind die Vorbereitungen für den geplanten Gipfel konkreter geworden.

Das US-Präsidialamt und südkoreanische Medien berichteten am Dienstag von hochrangigen Treffen in den kommenden Tagen. Unter anderem soll sich US-Außenminister Mike Pompeo in dieser Woche mit dem nordkoreanischen Spitzenvertreter Kim Yong Chol in Washington treffen.

Quelle: n-tv.de