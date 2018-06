Politik

Höheres Kindergeld und mehr: Scholz verspricht "spürbare" Entlastung

Mehr Kindergeld, dazu höhere Grund- und Kinderfreibeträge: Das Paket von Bundesfinanzminister Scholz kann sich sehen lassen. Es geht um einen zweistelligen Milliardenbetrag.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz verspricht Familien eine "spürbare" steuerliche Entlastung durch einen Gesetzentwurf, der am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossen werden soll. "Besonders profitieren diejenigen, die weniger Geld haben", sagte der SPD-Politiker der "Rhein-Neckar-Zeitung". Die geplanten Vorhaben ergäben "ein großes Paket, das zehn Milliarden Euro umfasst und Familien spürbar stärkt".

Der Gesetzentwurf zur steuerlichen Entlastung von Familien sieht vor, dass das Kindergeld Mitte 2019 um zehn Euro monatlich pro Kind steigt. Es beträgt dann für das erste und das zweite Kind jeweils 204 Euro monatlich, für das dritte Kind 210 Euro und für jedes weitere Kind jeweils 235 Euro.

Erleichterungen beim Steuertarif

Auch der Kinderfreibetrag soll entsprechend angehoben werden: Ab Januar 2019 pro Kind von 7428 Euro auf 7620 Euro und ab Januar 2020 dann auf 7812 Euro. Die Vorlage enthält zudem eine Erhöhung des Grundfreibetrags für alle Bürger sowie Erleichterungen beim Steuertarif, die in den kommenden beiden Jahren schrittweise in Kraft treten sollen.

"Wir erhöhen das Kindergeld, den Kinderfreibetrag, heben das steuerliche Existenzminimum an, senken die Sozialabgaben insbesondere für mittlere und niedrige Einkommen und schaffen den Einstieg in die gebührenfreie Kita", kündigte Scholz an. "Wir sorgen dafür, dass es durch die Inflation nicht zu einer schleichenden Steuererhöhung kommt."

