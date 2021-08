Selbstmordattentat am Flughafen Kabul

Mindestens elf Tote Selbstmordattentat am Flughafen Kabul

Tagelang wird vor der Terrorgefahr in Afghanistan gewarnt. Schließlich kommt es zu zwei Explosion nahe dem Kabuler Flughafen. US-Kreise gehen von einem Selbstmordattentat aus. Von Dutzenden Toten und Verletzten ist die Rede. Auch Amerikaner sind darunter, Deutsche nicht.

Bei einem Anschlag außerhalb des Flughafens von Kabul sind nach Angaben der US-Regierung auch Amerikaner zu Schaden gekommen. Das schrieb der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, auf Twitter und bezeichnete den Angriff an einem der Flughafen-Tore als "komplexe Attacke". Eine Zahl von Toten oder Verletzten nannte er nicht. Kirby bestätigte außerdem, dass es zu einer weiteren Explosion bei einem nahe gelegenen Hotel gekommen sei.

Die Angaben zur Anzahl der Opfer gingen zunächst auseinander: Das russische Außenministerium berichtete von elf Toten und mindestens 15 Verletzten. Der Nichtregierungsorganisation Emergency, die vor Ort ein Krankenhaus betreibt, zufolge wurden mindestens sechs Menschen und mehr als 60 weitere verletzt. Der Sender Al-Jazeera berichtete unter Berufung auf Taliban-Sicherheitskreise von elf Toten und Verwundeten bei der Explosion, darunter auch Ausländer. Nach Angaben eines Taliban-Vertreters wurden mindestens 13 Menschen getötet. Darunter seien Kinder und viele Wachen der Taliban. Deutsche Soldaten waren bei der Explosion einem Tweet des Einsatzführungskommandos zufolge nicht betroffen.

Die Explosion geht US-Kreisen zufolge offenbar auf ein Selbstmordattentat zurück. Dies gehe aus einem ersten Bericht hervor, die Erkenntnisse könnten sich noch ändern. Unter den Verletzten sind möglicherweise bis zu drei Mitglieder der US-Streitkräfte, wie ein Insider unter Berufung auf vorläufige Angaben berichtet. Die Zahl der Opfer dürfte demnach noch zunehmen. Dies könne aus ersten Informationen geschlossen werden, hieß es weiter.

Das US-Außenministerium teilte mit: "Am Flughafen hat es eine große Explosion gegeben, und es gibt Berichte über Schüsse." US-Staatsbürger sollten nicht zum Flughafen kommen und die Airport-Gates vermeiden. Amerikaner an drei bestimmten Gates wurden dazu aufgerufen, die Gegend sofort zu verlassen.

In deutschen Sicherheitskreisen wurde von einem Anschlag gesprochen. Es herrsche Chaos. Das Attentat sei von außerhalb des Flughafens verübt worden, nicht von einer oder mehreren Personen, die sich auf das Gelände des Flughafens geschmuggelt hätten, hieß es weiter. "Nach bisherigen Erkenntnissen kam es heute Nachmittag gegen 15.20 Uhr MESZ zu einer Explosion im Außenbereich des Flughafens Kabul", teilte das Einsatzführungskommando mit. Einsatzkräfte der Bundeswehr seien nicht betroffen. Nähere Informationen lägen aber noch nicht vor.

Ein auf Twitter geteiltes Bild, das offenbar vom Inneren des Flughafengeländes aufgenommen wurde, zeigte eine große Rauchwolke. Der lokale Fernsehsender ToloNews veröffentlichte auf Twitter Bilder, auf denen zu sehen ist, wie Verletzte in Schubkarren transportiert werden. Ein Augenzeuge erzählte dem TV-Sender die Explosion sei sehr stark gewesen. Manche Menschen seien ins Wasser gefallen - an einem Gate ist ein langer Wassergraben - und mehrere ausländische Soldaten seien zu Boden gefallen. Er habe auch Tote gesehen.

Der gut vernetzte afghanische Journalist Bilal Sarwari schrieb auf Twitter, ein Selbstmordattentäter habe sich in einer großen Menschenmenge in die Luft gesprengt. Mindestens ein weiterer Angreifer habe danach das Feuer eröffnet. Sarwari berief sich auf mehrere Augenzeugen in dem Gebiet.

Nach der Explosion hätten US-Soldaten an einem anderen Flughafengate Tränengas eingesetzt, um die Menschen auseinander zu treiben, sagte ein Bewohner Kabuls, der an diesem Gate war. Er schätzte, zu dem Zeitpunkt seien dort 2000 bis 4000 Menschen gestanden. Mehrere Frauen und Mädchen seien durch das Tränengas verletzt worden.