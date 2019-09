US-Präsident Trump macht den Diplomaten O'Brien zu seinem obersten Berater in Sicherheitsfragen. Bislang war der Anwalt als Sondergesandter der Regierung für Geiselangelegenheiten beschäftigt.

Eine Woche nach dem Rauswurf John Boltons hat US-Präsident Donald Trump die Ernennung des Diplomaten Robert O'Brien zum neuen Nationalen Sicherheitsberater angekündigt. O'Brien sei bislang "sehr erfolgreich" als Sondergesandter für Geiselangelegenheiten im Außenministerium tätig gewesen, erklärte Trump auf Twitter. "Ich habe lange und hart mit Robert zusammengearbeitet", schrieb er weiter. "Er wird einen tollen Job machen!"

Bolton war vergangenen Woche aus der Regierung ausgeschieden. Laut Trump wurde er wegen starker Meinungsverschiedenheiten gefeuert. Bolton erklärte dagegen, er sei von sich aus zurückgetreten. Bolton war mit dem Präsidenten laut Medienberichten bei zahlreichen Themen von Afghanistan über den Iran bis Nordkorea immer wieder uneins.

O'Brien war in Europa jüngst bekannt geworden, weil Trump ihn zum Prozess gegen den Rapper ASAP Rocky nach Schweden geschickt hatte. Dort nahm er zeitweise als Beobachter am Verfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung teil. Dem Rapper war vorgeworfen worden, Ende Juni in Stockholm zusammen mit zwei Begleitern einen 19-jährigen Mann zusammengeschlagen zu haben. Trump hatte sich auch persönlich in den Fall eingeschaltet und mit Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven telefoniert. Letztlich war ASAP Rocky verurteilt worden, um eine Haftstrafen ist er jedoch herumgekommen. Dem Opfer wurde Entschädigung zugesprochen.