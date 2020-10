US-Präsident Donald Trump kämpft weiterhin mit dem Coronavirus, seine Ärzte räumten inzwischen ein, dass die Symptome gravierender gewesen sind, als zunächst verkündet. Trump selbst verlässt das Krankenhaus unterdessen zumindest schon für einige Augenblicke - um seinen Anhängern die Aufwartung zu machen.

Der mit dem Coronavirus infizierte US-Präsident Donald Trump hat seinen Anhängern außerhalb des Krankenhauses einen Überraschungsbesuch abgestattet. Aus einem schwarzen SUV heraus winkte Trump seinen Fans in Bethesda nördlich von Washington zu, wie auf einem Video auf Twitter zu sehen war.

Trump trug im Inneren des Wagens, in dem mindestens zwei weitere Personen saßen, eine Maske. In einer zuvor aufgenommenen Videobotschaft, die später auf Trumps Twitter-Profil veröffentlicht wurde, sagte der Präsident: "Ich mache gleich einen kleinen Überraschungsbesuch." Er lobte die "großartigen Patrioten" außerhalb des Krankenhauses. Nach der kurzen Fahrt kehrte Trump in die Klinik zurück. In dem Video hatte Trump auch verraten, "viel" über die Krankheit Covid-19 gelernt zu haben. Seine Erkrankung sei für ihn "sehr interessant" und eine "Lehre". Und weiter: "Ich verstehe es, und es ist eine sehr interessante Sache, ich werde es Euch wissen lassen. In der Zwischenzeit lieben wir die USA und lieben das, was passiert", sagte Trump - ohne zu verdeutlichen, was er genau damit meinte.

Unterstützer starteten Autokorso

Mit einem Autokorso hatten Anhänger der Republikaner am Sonntag in New York ihre Unterstützung für Trump gezeigt. Auf Bildern des TV-Senders "ABC" war zu sehen, wie die Wagen vorübergehend die Fünfte Straße vor dem Trump Tower in der Nähe des Central Parks blockierten. Ihre Fahrer schwenkten amerikanische Flaggen und wünschten dem Präsidenten eine schnelle Genesung. Viele skandierten in der Hoffnung auf eine zweite Amtszeit Trumps "four more years" - vier weitere Jahre.

Die Kolonne aus rund 100 Autos kam dem Bericht zufolge aus Suffolk County, einem östlich von New York gelegenen Bezirk, in dem Trump sehr beliebt ist. Auf den TV-Bildern waren nur wenige Menschen mit Masken zu erkennen. Die Blockade vor dem Trump Tower - früherer Wohnort des Präsidenten und Sitz seines Firmenimperiums - dauerte etwa eine halbe Stunde.

Trump wird seit Freitagabend wegen einer Corona-Infektion im Militärkrankenhaus Walter Reed in Bethesda nördlich von Washington behandelt. Am Sonntag sagten seine Ärzte, der Präsident könne womöglich schon bald ins Weiße Haus zurückkehren. Die Mediziner räumten jedoch ein, dass es dem Präsidenten am Freitagmorgen - entgegen anderslautender Verlautbarungen - nicht gut gegangen sei: Trump habe hohes Fieber gehabt und seine Sauerstoffsättigung im Blut sei zurückgegangen. Während dieser Zeit sei ihm Sauerstoff zugeführt worden.