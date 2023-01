Seit Beginn der russischen Invasion sind nach ukrainischen Angaben mindestens 9000 Zivilisten getötet worden. Bei einer schweren Attacke trifft der Marschflugkörper Kh-22 ein Wohnhaus in Dnipro. Noch immer befinden sich Menschen unter den Trümmern, doch die Rettung wird eingestellt.

Die ukrainischen Rettungskräfte haben die Suche nach Überlebenden in den Trümmern eines zerbombten Wohnblocks in Dnipro eingestellt. Dem Katastrophenschutz zufolge starben als Folge des Einschlags einer russischen Rakete am Samstag mindestens 44 Menschen, darunter fünf Kinder. Die Zahl der Vermissten wurde mit 20 angegeben, 39 Menschen seien gerettet worden und 79 verletzt.

Es war der folgenschwerste Angriff dieser Art, seitdem Russland vor drei Monaten damit begann, in Wellen ukrainische Städte auch weit von der Front mit Raketen zu überziehen. Nach ukrainischer Darstellung wurde der Gebäudekomplex von einer russischen Kh-22 getroffen, die eigentlich für Angriffe auf Schiffe gedacht ist. Der genaue Ablauf war auch nach dem Abschluss der Rettungsarbeiten unklar.

Präsidialberater Olexij Arestowytsch bot seinen Rücktritt an, nachdem er erklärt hatte, möglicherweise sei die Rakete von der Flugabwehr getroffen worden und dann in das Wohngebäude gestürzt. Seiner Aussage folgte ein Aufschrei, da die ukrainischen Streitkräfte nach eigener Darstellung nicht in der Lage sind, diese Art von Raketen abzufangen. Russland hat ebenfalls erklärt, möglicherweise sei die Zerstörung des Wohnblocks eine Folge der ukrainischen Verteidigung. Die Regierung in Moskau hat wiederholt beteuert, keine zivilen Ziele ins Visier zu nehmen.

Moskau steht unter Druck

Nach ukrainischer Darstellung sind allerdings seit der Invasion vor elf Monaten mehr als 9000 Zivilisten getötet worden. Darunter seien 453 Kinder, sagte der Stabschef des Präsidenten, Andryj Jermak, in Davos. Sein Land habe zudem mehr als 80.000 russische Kriegsverbrechen verzeichnet. Die russischen Luftangriffe finden zu einer Zeit statt, in der nur vergleichsweise geringe Veränderungen von der Front gemeldet werden.

Die Militärführung in Russland steht deswegen ungeachtet der staatlichen Medienkontrolle in der Kritik, etwa von Militärbloggern. Das Verteidigungsministerium kündigte eine umfangreiche Reform der Streitkräfte an, einschließlich Änderungen an der Verwaltung. Im Dezember hatte es erklärt, die Zahl der Militärangehörigen auf 1,5 Millionen erhöhen zu wollen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, sagte, die Reform sei wegen des "Stellvertreterkriegs" des Westens in der Ukraine notwendig geworden.