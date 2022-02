Die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Charkiw, ist in den vergangenen Stunden heiß umkämpft. Ein russischer Angriff wird zurückgeschlagen, dann dringen russische Kräfte bis in die Innenstadt vor. Inzwischen wendet sich das Blatt wieder.

Die ukrainischen Streitkräfte haben nach Angaben des Gouverneurs der Region, Oleh Synyehubov, die Kontrolle über die wichtige Stadt Charkiw zurückgewonnen. In einem Beitrag auf Telegram schrieb er: "Wir haben die Kontrolle über Charkiw vollständig übernommen! Die Streitkräfte, die Polizei und die Verteidigungskräfte sind im Einsatz, und die Stadt wird vollständig vom Feind gesäubert."

Russische Truppen waren in der Nacht in die zweitgrößte Stadt der Ukraine eingedrungen. In den sozialen Medien kursierten Bilder, die Straßenkämpfe zwischen ukrainischen und russischen Truppen zeigten. Innenministeriumsberater Anton Heraschtschenko und der staatliche Dienst für Sonderkommunikation und Informationsschutz im Internet hatten Videos veröffentlicht, auf denen mehrere leichte russische Militärfahrzeuge auf einer Straße und ein brennender Panzer zu sehen waren. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete am Vormittag von heftigen Straßenkämpfen in der Stadt. In der Nacht auf Sonntag war ein russischer Angriff noch zurückgeschlagen worden.

Die Lage vor Ort ist jedoch nach wie vor unklar. Sowohl russische als auch ukrainische Berichte lassen sich nur schwer unabhängig überprüfen. Laut BBC berichteten Zivilisten vor Ort, dass Charkiw wieder unter ukrainischer Kontrolle stehe und sich der Konflikt auf den Straßen entspanne. Der Sender Al Jazeera zitierte Maria Avdeeva, die in Charkiw lebende Forschungsdirektorin der European Expert Association, mit der Einschätzung, dass die Situation in der Stadt sehr wechselhaft sei. Einige der kleinen russischen Gruppen mit leichteren Militärfahrzeugen seien bereits von ukrainischem Militär zerstört worden. Avdeeva zufolge gibt es in der Stadt auch territoriale Verteidigungseinheiten, "und diese Leute werden auch an diesem Kampf auf der Straße teilnehmen".

Charkiw mit rund 1,5 Mio. Einwohnern liegt etwa 30 km von der Grenze und 80 km von der russischen Stadt Belgorod entfernt.