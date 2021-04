Vor genau 100 Tagen zog Joe Biden ins Weiße Haus ein. Im Podcast "heute wichtig" spricht Host Michel Abdollahi mit dem "Stern"-US-Korrespondenten Raphael Geiger darüber, wie der US-Präsident und Vize Kamala Harris das Land in den ersten Monaten verändert haben.

"Biden hat es geschafft, dass der Staat plötzlich auftritt - und die Leute sind froh darüber. Das hat es in den letzten 30 Jahren in den USA nicht gegeben", sagt Geiger. Auch klimapolitisch könne Biden einiges bewegen. Doch ob er alle seine hochgesteckten Ziele erreicht, bleibe fraglich. "Bei der Einwanderung kann es durchaus sein, dass Biden gar nicht so viel anders ist als Trump am Ende", vermutet Geiger. "Weil er nicht kann, weil der politische Druck zu groß ist."

Außerdem geht es in dieser Folge um den Prozess gegen Christoph Metzelder. Der Ex-Fußballnationalspieler muss sich ab heute wegen des Vorwurfs des Verdachts des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie vor Gericht verantworten. "Er weiß, was er gemacht hat. Er weiß auch, dass man das als Fehler bezeichnen kann und er weiß, dass er sich seiner Verantwortung stellen muss", sagt Metzelders Anwalt Professor Ulrich Sommer.