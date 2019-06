Sie strahlen um die Wette auf Instagram, Twitter und Facebook: Die Mitglieder der Trump-Familie genießen sichtlich ihren Besuch bei der Queen im Buckingham Palace. Und die Kinder des US-Präsidenten teilen ihre Freude mit der Welt. Ihr Vater kann sich bei allem Glamour ein paar raue Töne nicht verkneifen.

US-Präsident Donald Trump und seine Familie haben ihren Besuch im Buckingham-Palast in den Online-Netzwerken im Internet ausgiebigst "gefeiert". Die Einladung von Königin Elizabeth II. zum Staatsbankett bedeutete für die Trumps einen neuen Höhepunkt in der Familiengeschichte - und daran ließen sie die Welt über die Online-Netzwerke natürlich teilhaben.

Präsidententochter Ivanka Trump verbreitete bei Instagram Fotos von sich und ihrem Mann, Präsidentenberater Jared Kushner, bei der Queen. "Magische Nacht im Buckingham-Palast mit meinem besten Freund", schrieb sie unter ein Bild, gefolgt von einem Herz-Emoji.

Bei Twitter postet sie ein Bild, das sie zusammen mit ihrem Mann, ihren Brüdern Donald Junior und Eric, Präsidentengattin Melania und ihrer Halbschwester Tiffany zeigte. Dazu schrieb sie: "Mehr als wundervoll, diesen unvergesslichen Abend mit dieser Crew zu teilen." Ivanka Trump folgen bei Instagram 4,8 Millionen Nutzer, bei Twitter sind es 6,5 Millionen.

Donald Trump Junior präsentierte sich bei Twitter im Smoking. Die "unglaubliche" Begegnung mit der Queen sei "wahrhaft unvergesslich", schrieb er. Auch sein Bruder Eric Trump war zu Gast und postete auf Twitter ein Foto von sich und seiner Frau Lara Trump in feiner Abendgarderobe vor dem Buckingham-Palast. "Es ist eine Ehre für unsere Familie, bei ihrer Majestät zu Gast zu sein", schreibt er in einem weiteren Tweet.

Kaum bescheidener gab sich der US-Präsident selbst: Er sendete unter anderem ein Foto der Landung seines Helikopters auf dem gepflegten Rasen vor dem Palast. "Die Queen und die gesamte königliche Familie waren fantastisch", schreibt Trump in einem Tweet. Zwischen weiteren Posts vom glamurösen Staatsbankett im Buckingham-Palast vergisst Trump jedoch nicht, nebenbei noch Mexiko unter Druck zu setzen, den "Strom an Menschen und Drogen" zu stoppen, der durch das Nachbarland in die USA ströme.