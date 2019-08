Die Kindergartenzeit ist vorbei, und nun beginnt der Ernst des Lebens. Doch was brauchen Erstklässler eigentlich, damit sie beim Schulstart optimal vorbereitet sind? Das fragen sich besonders Eltern, deren erstes Kind den Schulweg antritt.

Die Schuleinführung und der erste richtige Schultag stehen bevor. Für Kinder gibt es kaum etwas Erfreulicheres und Spannendes als der Beginn dieses neuen Lebensabschnittes. Damit die Kleinen auch optimal vorbereitet in den Unterricht gehen, müssen Eltern wissen, was Erstklässler für einen optimalen Schulstart brauchen.

Die Grundausstattung

Das wohl wichtigste Utensil für Kinder ist ein passender, gut sitzender Schulranzen. Beim Kauf sollten Eltern darauf achten, dass dieser auf die Größe und das Gewicht des Kindes abgestimmt ist. Das bedeutet, dass die Oberkante des Ranzens bis an die Schultern ragt, jedoch nicht über diese hinaus. Weiterhin sollte eine flexible Einstellung des Ranzens mit verstellbaren Gurten gewährleistet sein. Reflektoren sind wichtig, damit Auto- und LKW-Fahrer das Kind bei Dunkelheit rechtzeitig auf der Straße erkennen. Welche Farben und Motive der Schulranzen haben soll, können die Kinder am besten selbst entscheiden.

Brotdose und Trinkflasche für die kleine Stärkung zwischendurch sollten natürlich in keinem Schulranzen fehlen. Mindestens genauso wichtig ist eine Federmappe. Ein Radiergummi, ein Anspitzer, eine kinderfreundliche Schere, ein Klebestift, ein Lineal, Blei- und Buntstifte sowie ein Lineal gehören auf jeden Fall dort hinein. Da die Kinder anfangs lediglich mit Bleistift schreiben, brauchen sie noch keinen Federfüllhalter. Dieser wird erst im Laufe der Zeit eingeführt, wobei Lehrer hierbei meist eine genaue Empfehlung geben, welcher Füller geeignet ist. Dasselbe gilt auch für Zirkel, Wachsmalstifte, und einen Wasserfarbkasten mit verschiedenen Pinseln. Die Lehrer werden die Schüler zu einem späteren Zeitpunkt auffordern, diese Dinge mit in den Unterricht zu bringen.

Damit die Kinder am Sportunterricht teilnehmen können, muss ein Turnbeutel her. Dazu brauchen die Erstklässler nun passende Turnschuhe, idealerweise mit rutschfesten Socken. Zum Umziehen müssen außerdem noch eine Turnhose und ein T-Shirt in die Sporttasche.

Sonstige Materialien

Das Hausaufgabenheft, sowie ein Schreiblernheft und ein Rechenheft mit großen Kästchen in der Größe DINA 5 können Eltern schon vor dem ersten Schultag besorgen. Es ist ratsam, auch Hausschuhe zu besorgen, denn diese sind in vielen Grundschulen Pflicht. Die Bücher gibt es in vielen Schulen kostenlos, jedoch wird in manchen Bundesländern ein Büchergeld fällig. Zuhause benötigt das Schulkind natürlich auch einen Schreibtisch, sowie einen Stuhl im Kinderzimmer, damit es Hausaufgaben machen und sonstige Vorbereitungen für den Unterricht durchführen kann. Alle weiteren benötigten Materialien geben die Lehrer beim ersten Elternabend bekannt. Diese können sich von Schule zu Schule unterscheiden.