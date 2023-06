Das Deutsche Institut für Service-Qualität, das DUP Unternehmer-Magazin und ntv haben auch in diesem Jahr den Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte verliehen. Ausgezeichnet wurden Projekte aus allen Wirtschaftsbereichen.

Nachhaltigkeit ist ein Megatrend, der sich durch alle Wirtschaftsbereiche zieht und die Transformation mit antreibt. Wie Unternehmen erfolgreich nachhaltig agieren, zeigen die Preisträger des Awards. 283 Unternehmen bzw. deren Projekte wurden nominiert, 69 überzeugten die hochkarätig besetzte Jury.

Die Jury analysierte die eingereichten Nachhaltigkeitsprojekte von kleinen, mittleren und Großunternehmen, Startups, Vereinen und gemeinnützigen Gesellschaften. Neben den ökonomischen verfolgten die Projekte ökologische Ziele wie Rohstoff-Effizienz, Recycling und Naturschutz, aber auch soziale Ziele wie Bildung, Gesundheit und Chancengleichheit.

Die Juryvorsitzende Yvonne Zwick (B.A.U.M. e.V.) zieht eine positive Bilanz: "Die auch in diesem Jahr gestiegene Anzahl der Nominierungen belegt die Innovationskraft von Unternehmen - und ihr Interesse an Feedback und qualifizierender Belobigung. Wie mannigfaltig nachhaltiges Engagement sein kann, belegen die nominierten Projekte, die von der Jury in konstruktiven und teils kontroversen Diskussionen bewertet wurden."

Auszeichnung für 69 überzeugend nachhaltige Projekte

Die Bewertung der Jury erfolgte anhand von vier Fokusbereichen: Wirkungsgrad/Nutzen des Projekts, Innovation, Relevanz für das Kerngeschäft des Unternehmens und die Branche sowie Aktualität. Je nach Anzahl eingereichter Projekte je Kategorie werden erste Plätze und bis zu zwei weitere Preisträger ausgezeichnet.

Die Preisträger:

Schirmherrin des Awards, Brigitte Zypries, Bundesjustiz- und Bundeswirtschaftsministerin a. D., unterstreicht die Bedeutung des Preises: "Der Award will nachhaltiges Engagement auf allen Ebenen sichtbar machen. Dabei zählt nicht die Größe, sondern der Leuchtturmeffekt: Die hier ausgezeichneten Projekte sollen weitere Unternehmen und Institutionen inspirieren, den Bereich Nachhaltigkeit aktiv anzugehen."