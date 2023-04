Rot lackierte Finger- und Zehennägel sollen für Aufmerksamkeit sorgen. Schön für sie oder ihn, wenn die Farbe toll glänzt, schnell trocknet, lange hält und keine Schad­stoffe enthält. Warentest verrät, bei welchen Produkten das der Fall ist.

Dem gängigen Schönheitsideal zu entsprechen und somit ein Zugehörigkeitsgefühl zu erfahren und damit dann auch die eigene Attraktivität zu steigern, gehört für viele zum Alltag. Zum Beispiel auch durch das Auftragen von Nagellack. Gerne auch in rot - die Farbe soll besonders im Sommer für gute Stimmung sorgen und erhält dann auch auf den Fußnägeln aufgetragen die gewünschte Aufmerksamkeit.

Die Stiftung Warentest wollte wissen, was roter Nagellack taugt, und hat 20 Produkte, unter anderem von Chanel, Dior und Essie sowie Catrice und Essence untersucht - zu Preisen zwischen 1,09 Euro bis 15,50 Euro je 5 Milliliter. Außerdem im Test: ein Lack auf Wasser­basis von La Nature.

Bei der Untersuchung achtete Warentest zu gleichen Teilen auf die Anwendung und die kosmetischen Eigenschaften der Nagellacke - also auf Entnahme, Auftragen, Trocknungsverhalten und Entfernen, aber auch auf Glanz, Deckkraft, Haltbarkeit und das Verfärben der Fingernägel. Zudem ging es um die Nutzungsfreundlichkeit der Verpackung sowie um möglicherweise enthaltene Schadstoffe, denn der Lack könnte sogenannte Nitrosamine, die als krebserregend gelten, aufweisen.

Preis-Leistungs-Sieger für 1,79 Euro

Für noch akzeptable Verunreinigungen mit diesen Substanzen gibt das Verbraucherschutzamt Orientierungswerte vor. Die Tester fanden in sieben Lacken einen Nitrosamin-Gehalt, der darüber lag. "Relevante Gesundheitsgefahren" sieht das Magazin bei ihnen zwar nicht, fordert aber, dass Anbieter ihre Produkte stärker kontrollieren. So gab es unter anderem Punktabzug für den "Max Factor X Miracle Pur" (rund 5 Euro, Note 3,5) oder den "DM trend it up Super Shine & Stay Nail Polish" (circa 1,75 Euro, Note 3,1).

Testverlierer ist aber der "Benecos Natural Beauty Happy Nails 20-free" (rund 4 Euro, Note 3,9) Nitrosamine waren hier zwar nicht das Problem, doch der Hersteller behauptet unter anderem, dass der Lack frei von den Lösemitteln Toluol und Aceton ist - beide Stoffe konnten aber im Labor in dem Produkt nachgewiesen werden.

Testsieger sind zum einen der Luxus-Lack "Dior Vernis Rouge 999" für stolze 31 Euro pro Fläschchen, zum anderen der "Essie 60 Really Red" für rund 10 Euro. Beide verdanken vor allem den kosmetischen Prüfpunkten Glanz, Deckkraft und Haltbarkeit ihre gute Gesamtnote von 2,2.

Es geht aber noch deutlich günstiger, denn der Preis-Leistungs-Sieger, der "Essence Gel Nail Colour in der Farbe 16 Chili Together" ist für nur 1,79 Euro zu haben (2,5). Das Urteil der Tester: "Glänzt toll, hält gut und kostet wenig."