Die Adventszeit ist für die meisten Kinder enorm aufregend. Die Vorfreude auf den Weihnachtsmann steigt mit jedem geöffneten Türchen im Adventskalender. n-tv.de hat besonders spaßige Kalender für den Nachwuchs herausgesucht. Langeweile kommt bei diesen Exemplaren garantiert nicht auf.

Advent, Advent - eine wichtige Frage brennt: Welcher Adventskalender lässt die Herzen der Kinder höher schlagen? Süßigkeiten bekommt der Nachwuchs in der Vorweihnachtszeit ohnehin an jeder Ecke, da muss zu Hause nicht auch noch ein Schoko-Adventskalender stehen. Gut, dass es Alternativen gibt.

Bastel-Adventskalender

ANZEIGE Adventskalender zum Mitmachen EUR 9,99 Jetzt kaufen *Datenschutz

Kinder lieben es, mit den eigenen Händen tolle Dinge zu erschaffen. Basteln ist die perfekte Beschäftigung für kreative Kids. Bei diesem Bastel-Adventskalender zum Mitmachen dürfen die Kinder nicht nur einmal am Tag ein Türchen öffnen, sondern mehrmals. Für knapp 10 Euro gibt es das volle Programm gegen Langeweile in der Vorweihnachtszeit: Rätsel lösen, Bilder ausmalen, weihnachtliche Witze und Kurzgeschichten lesen oder Bastelprojekte. Besonders schön ist, dass die meisten Sachen sich von Groß und Klein gemeinsam ausprobieren lassen. Viel Spaß dabei!

Playmobil-Adventskalender

ANZEIGE PLAYMOBIL Adventskalender 9262 Reiterhof, Ab 4 Jahren EUR 14,68 EUR 19,99 Jetzt kaufen *Datenschutz

Das Leben ist kein Ponyhof? Ok, das ist wohl leider so. Aber das müssen Eltern unseren Kindern ja nicht direkt auf die Nase binden. Mit ganz viel Pferdespielzeug kann die Illusion so lange wie möglich aufrechterhalten werden. Der Playmobil-Reiterhof-Adventskalender (ca. 20 Euro) versüßt Kindern ab 4 Jahren die Vorweihnachtszeit. Jeden Tag gibt es ein neues Spielzeug, so dass an Heiligabend ein ganzer Reiterhof beisammen ist. 125 Teile sind im Adventskalender enthalten, darunter fünf Pferde, drei Figuren und ein Reiterhof-Diorama aus Pappe.

tiptoi-Adventskalender

Der tiptoi-Kalender von Ravensburger verspricht Kindern eine spannende Vorweihnachtszeit. Mit einem tiptoi-Stift können Kinder ab vier Jahren Liedern und Geschichten lauschen. Dazu gibt es jede Menge Spielspaß in Form von Backförmchen, Bastelmaterial und Puzzles. Den Adventskalender kann man für 9,99 Euro bei MyToys kaufen. Das sind ganze 50 Prozent Rabatt im Vergleich zum normalen Preis.

Vorlese-Adventskalender

ANZEIGE Die kleine Maus im Weihnachtswichtelwunderland - Adventskalender für Kinder ab 3 Jahren - 24 kurze Geschichten zum Lesen und Vorlesen EUR 11,99 Jetzt kaufen *Datenschutz

Es gibt doch nichts Schöneres, als sich mit dem Kind einzumümmeln und gemeinsam ein Buch zu lesen, oder? Vor allem, wenn die Geschichten so süß sind wie "Die kleine Maus im Weihnachtswichtelwunderland". Die Adventskalender-Dose ist gefüllt mit 24 kurzen Geschichten für Kinder ab 3 Jahren, die Eltern im Dezember Tag für Tag vorlesen können.

Darum geht es: Am 1. Dezember erhält die kleine Maus einen Brief von den 24 Wichteln. Sie benötigen dringend ihre Hilfe. Mona nimmt den weiten Weg bis fast ans Ende der Welt auf sich und unterstützt die Wichtel bei der Arbeit. Sie packt Geschenke ein, sortiert die Wunschzettel aus dem Engelpostamt und lernt dabei sprechende Schneemänner, lebendige Teddys oder das verschnupfte Rentier Rudi kennen. An jedem Tag bis Heiligabend erlebt die kleine Maus eine wunderbare Geschichte, gleichzeitig verbindet alle 24 Kärtchen ein roter Faden: Wer ist der geheimnisvolle Dieb, der den Wichtel mit der goldenen Mütze so zum Rätseln bringt?

Rätsel-Adventskalender

ANZEIGE Adventskalender - 24 Tage im Weihnachtszirkus EUR 9,99 Jetzt kaufen *Datenschutz

Draußen ist es kalt und ungemütlich? Ideale Bedingungen für ein spannendes Hörspiel im warmen Kinderzimmer. Es gibt diverse Hörspiel-Adventskalender zum Mitfiebern und Miträtseln - beispielsweise mit Geschichten der "drei ??? Kids"*. Die Doppel-CD kostet rund 10 Euro und hat eine Gesamtspielzeit von 170 Minuten (empfohlen für Kinder ab 5 Jahren). Darum geht es: Der berühmte Weihnachtszirkus gastiert in Rocky Beach. Begeistert folgen die "drei ???"-Kids der Vorstellung. Doch plötzlich stockt ihnen der Atem: Fast wäre der bekannte Hochseilartist in die Tiefe gestürzt! Ist hier Sabotage im Spiel? Im Handumdrehen befinden sich Justus, Peter und Bob als verdeckte Ermittler in einem turbulenten Fall.

Eiskönigin-Adventskalender

Zur Weihnachtszeit können viele Kinder die Finger nicht von ungesunden Süßigkeiten lassen. Eine gesunde Alternative bietet der "Eiskönigin 2"-Kalender, der 20 Bio-Minidosen Müsli in sechs verschiedenen Geschmacksrichtungen (Zauberbeeren Granola, Schneeflocken-Müsli, Blaubeer-Müsli, Schoko-Müsli, Schokowinterzauber-Müsli, Schokobeeren-Müsli) enthält. Eins der Türchen bietet die Möglichkeit, eine eigene Kreation herzustellen. Zum Adventskalender mit Eiskönigin-Motiv gibt es auch noch eine Porzellan-Schale, einen Müsli-Löffel, eine Tasse und ein Backset. Den Kalender mit einem Warenwert von über 90 Euro gibt es für 74,90 Euro bei mymuesli.

Puzzle-Adventskalender

ANZEIGE Ravensburger 11676 Disney Adventskalender EUR 26,67 EUR 29,99 Jetzt kaufen *Datenschutz

Puzzeln macht fast jedem Kind Spaß. Im Disney-Kalender verstecken sich 18 3D-Puzzle und sechs klassische Puzzles mit den Motiven von Mickey Maus, Simba und anderen Helden aus der Disney-Welt. Nach Weihnachten lassen sich die Puzzle-Bälle in der Adventskalender-Box verstauen und können als Dekoration im Kinderzimmer genutzt werden.

Magic-Adventskalender

Kleine Zauberer freuen sich über diesen magischen Adventskalender, der vollgepackt ist mit vielen Zauberutensilien und einer Anleitung zur Durchführung der Zaubertricks. Damit dürfte der Zaubershow am Weihnachtsabend nichts mehr im Wege stehen. Die Verpackung des Kalenders ist aufklappbar und wird somit selbst zur Mini-Bühne. Den spannenden Adventskalender gibt es für 22,95 Euro bei bücher.de.

Barbie-Adventskalender

Barbie ist ein absoluter Spielzeug-Klassiker, der vor allem Mädchen begeistert. Hinter dem ersten Türchen dieses pinken Puppen-Kalenders für knapp 30 Euro entdecken die Kleinen eine Barbie, die eine pink-silberfarbene Version ihres klassischen Badeanzugs trägt. Danach gibt es jeden Tag ein passendes Accessoire. Schuhe, Schmuck, Handtaschen - mehr als zehn kleine Teile und einige größere Kleidungsstücke enthält der Adventskalender für Nachwuchs-Fashionistas ab 3 Jahren. Eltern können den Kalender für 26,85 Euro bei Amazon kaufen.

Geolino-Adventskalender

ANZEIGE FRANZIS GEOlino Adventskalender 2019, 24 spannende Experimente zum Forschen und Entdecken, Ab 8 Jahren EUR 29,95 Jetzt kaufen *Datenschutz

Kleine Forscher begeben sich mit dem Adventskalender von Geolino auf Entdeckungsreise. Jeden Tag warten neue Experimente aus dem naturwissenschaftlichen Bereich auf neugierige Kinder ab acht Jahren. Zu jedem Experiment gibt es eine detaillierte, bebilderte Anleitung und Erklärung im beigefügten Begleitbuch damit auch nichts schief geht. Bei vielen Experimenten werden Haushaltsgegenstände wie Teelichter, Schüsseln oder Gläser benötigt. Kinder erfahren beispielsweise den Bernoulli-Effekt mithilfe einer schwebenden Kugel oder entdecken mit ihrem selbstgebauten Kompass das Magnetfeld der Erde. Die jeweiligen Experimente befinden sich in einzelnen Papp-Boxen, die über ein Wendemotiv verfügen.