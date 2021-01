Nachdem die RWE-Aktie vor drei Wochen auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2012 ansteigen konnte, setzten Gewinnmitnahmen den Kurs deutlich unter Druck. Mit ausgewählten Bonus-Zertifikaten mit Cap können Anleger bis zum Jahresende 2021 auch bei deutlichem Kursrückgang Renditen im zweistelligen Prozentbereich erwirtschaften.

Nachdem die RWE-Aktie am 8. Januar 2021 bei 38,65 Euro den höchsten Wert seit dem Jahr 2012 erreicht hatte, geriet sie trotz positiver Unternehmensnachrichten gehörig unter Druck. Nach einem kurzfristigen Kurseinbruch am 28. Januar 2021 von mehr als drei Prozent konnte sich die RWE-Aktie - gemeinsam mit dem Gesamtmarkt - wieder deutlich erholen.

Nicht zuletzt wegen der günstigen Entwicklung des Windkraft-Geschäftes wird die RWE-Aktie von Experten nach wie vor als kaufenswert eingestuft. In der neuesten Analyse von Bernstein Research wird die Aktie mit einem Kursziel von 44,50 Euro zum Kauf empfohlen.

Anlage-Idee

Wer nun eine Investition in die RWE-Aktie in Erwägung zieht, aber das Risiko des direkten Aktienkaufes deutlich minimieren möchte, könnte eine Investition in Bonus-Zertifikate mit Cap in Erwägung ziehen. Trotz hoher Sicherheitspuffer ermöglichen diese Zertifikate Renditen im zweistelligen Bereich.

Bonus-Zertifikate mit Cap bieten Anlegern gegenüber dem direkten Aktienkauf den Vorteil, dass sie auch bei stagnierenden oder nachgebenden Aktienkursen hohe Renditen ermöglichen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und in Aussicht stehende Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise

Wenn die RWE-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 22 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 22. Dezember 2021 mit dem Bonuslevel in Höhe von 38 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten

Beim DZ Bank-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000DFM45Y8) auf die RWE-Aktie liegen Bonuslevel und Cap bei 38 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, 17. Dezember 2021, aktivierte Barriere befindet sich bei 22 Euro. Beim RWE-Aktienkurs von 35,50 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 34,33 Euro kaufen. Der Kauf des Zertifikates ist somit mit einem etwas geringerem Kapitalaufwand als der Kauf der Aktie verbunden.

Die Chancen

Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 34,33 Euro erwerben können, ermöglicht es in elf Monaten einen Bruttoertrag von 10,69 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 38,03 Prozent auf 22 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken

Berührt der Kurs der RWE-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 22 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am 17. Dezember 2021 ermittelten Schlusskurs der RWE-Aktie zurückbezahlt. Bei einem RWE-Aktienkurs unterhalb von 34,33 Euro an diesem Tag wird das Zertifikate-Investment einen Verlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktien oder von Anlageprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.