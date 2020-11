Ärgerlich, Sie kommen zum Parkplatz zurück und entdecken einen Schaden am Auto. Der Verursacher ist getürmt - aber was ist das? Ein Zettel von Zeugen nennt das Kennzeichen des Schuldigen. Hilft das?

Zeugen eines Parkremplers hinterlassen einen Zettel mit der Angabe vom Nummernschild des flüchtigen Verursachers. Das allein reicht vor Gericht aber nicht aus, zumal dann, wenn die Beobachter ihre Identität verheimlichen. Das zeigt ein Urteil des Amtsgerichts Berlin-Mitte, über das die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) berichtet (Az.: 111 C 3 154/18).

Im konkreten Fall entdeckte ein Mann einen Schaden an seinem Auto, als er zum Parkplatz zurückkehrte. Vom Verursacher fehlte jede Spur? Fast, denn zwei Zettel von vermeintlichen Beobachtern des Parkremplers fanden sich am Wagen. Darauf notiert: ähnliche, aber unterschiedliche Kennzeichen eines polnischen Fahrzeugs. Kontaktdaten wie Telefonnummer oder Namen hatten die vermeintlichen Zeugen jedoch nicht hinterlassen. Mit diesen Angaben gelang es trotzdem, einen polnischen Transporter ausfindig zu machen. Nun verlangte der Mann Schadenersatz in Höhe von rund 1600 Euro.

Zeugen blieben anonym

Das hatte vor Gericht jedoch keinen Erfolg. Der Mann konnte nicht nachweisen, dass der polnische Transporter den Schaden wirklich verursacht hatte. Die Zettel reichten dafür nicht aus. Zum einen wichen diese voneinander ab und zum anderen blieben die Schreibenden anonym, sodass sie nicht als Zeugen infrage kommen konnten. Der Mann blieb auf dem Schaden sitzen.

Grundsätzlich gilt für den Verursacher eines Schadens: Wenn der Fahrer des beschädigten Fahrzeugs nicht vor Ort anzutreffen ist, sind Sie laut Paragraf 142 Strafgesetzbuch dazu verpflichtet, eine angemessene Zeit auf den Fahrer zu warten. Taucht der Geschädigte nicht auf, sollte der Verursacher die Polizei informieren. Der Verursacher macht sich mit einem einfachen Zettel schon strafbar. Denn eine Benachrichtigung in Form eines Zettels kann wegfliegen und ist daher nicht sicher genug, um den Geschädigten zu informieren. Auch kann ein Zettel oder eine Visitenkarte von einer anderen Person entfernt werden.

Wer sich auf einen Zettel verlässt, riskiere daher eine Strafanzeige wegen Fahrerflucht. Was allerdings von der Schadenshöhe abhängt. Hier reicht bereits ein Wert von rund 50 Euro aus. Es ist daher dringend zu empfehlen, auf den Geschädigten zu warten oder eben die Polizei zu rufen, um sich abzusichern.