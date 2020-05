Dass nicht zwingend Wurst oder Käse aufs Brot muss, hat sich herumgesprochen. Denn da lauern gern mal zu viel Fett, Salz, Zucker oder Natriumnitrit. Alternativ bieten sich fleischlose Alternativen an. Was die so taugen, hat Warentest untersucht.

Auch auf dem Brot macht sich ein Trend breit. Denn hier wird zunehmend auf Tierisches verzichtet und durch Pflanzenkost ersetzt. Zum Beispiel durch sogenannte Veggie-Brotaufstriche. Die gibt es in vielen Geschmacksrichtungen wie Tomate, Paprika, Linsen oder Pilze.

Genau 25 von denen hat die Stiftung Warentest untersucht. Die Hauptkriterien des Tests: Geruch, Geschmack und Konsistenz. Aber natürlich wurde ebenso ein Blick auf die Inhaltsstoffe geworfen. Die Ergebnisse reichen von "gut" bis "ausreichend", die Preise liegen zwischen 81 Cent und 1,87 Euro pro 100 Gramm.

Nur wenige Schadstoffe

Erfreulich fanden die Tester, dass keine zugesetzten Aromen und kaum Zusatzstoffe im Spiel waren. Auch Pestizide waren kein Thema. Andere Schadstoffe fanden sich nur selten, aber in zwei Paprikaaufstrichen waren die Gehalte an Nickel und in einem Pilz-Aufstrich der Gehalt an Blei so hoch, dass die Produkte nur die Note ausreichend bekamen.

Am meisten überzeugen konnte in der Kategorie Linsen-Aufstriche der "Tartex Linsenliebe Brotaufstrich Belugalinse Balsamico" für 1,85 Euro pro 100 Gramm. Gesamturteil: "gut" (1,6). Verlierer in der Kategorie: die "Aldi Süd Bio Linse Curry Bio Veggie Streichcreme" mit 81 Cent pro 100 Gramm und einer Gesamtnote von 2,5. Hier zeigt sich: Auch den letzten Platz belegt ein gutes Produkt. Die getesteten Aufstriche konnten also allesamt überzeugen.

Tomaten- und/oder Paprika-Aufstrich

In der Kategorie Pilze schnitt der "Allos Hof-Gemüse Carinas Champignon Zwiebel Brotaufstrich" mit "ausreichend" (3,8) im Gesamturteil nicht so toll ab. Für 100 Gramm zahlt der Verbraucher hier 1,86 Euro. Beste in der Kategorie ist die "Alnatura Champignon Pastete" für karnevalistische 1,11 pro 100 Gramm und einem "gut" (2,5).

Bei den Tomaten- und/oder Paprika-Aufstrichen glänzt "Allos Hof-Gemüse Susis scharfe Tomate" als Klassenbeste mit "gut" (1,8) für 1,86 Euro pro 100 Gramm. Nicht überzeugen konnte hingegen Kauflands "Take it Veggie Hot Paprika Veganer Bio-Aufstrich" mit einem "ausreichend", für den man 81 Cent pro 100 Gramm zahlt.