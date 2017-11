Reise

"Explorer" bekommt Zuwachs: Das Schiff mit dem Picasso an Bord

Seit 2016 fährt das Luxusschiff "Seven Seas Explorer" über die Weltmeere und bringt viel Glamour auf See. Ob riesige Suiten oder Picasso-Kunst an Bord, die Reederei spart nicht an Besonderem. 2020 soll noch mehr kommen.

Seit die "Seven Seas Explorer" im Juli 2016 in Monte Carlo von Fürstin Charlène von Monaco getauft wurde, gilt sie als eines der luxuriösesten Kreuzfahrtschiffe auf den Weltmeeren. Ab 2020 wird die "Explorer" dieses Prädikat mit einem Schwesterschiff teilen müssen - der "Seven Seas Splendor".

Die "Explorer" hat die größte Kunstsammlung auf See, das großzügigste Wohnerlebnis (die Regent Suite mit 413 Quadratmetern) und ist der erster Luxusliner der Welt mit ausschließlich Suiten mit Balkon.Außerdem rühmt sich die Reederei mit dem umfassendsten All-Inclusive-Angebot der Welt auf der vier Schiffe umfassenden Flotte. Neben der Unterbringung in Suiten und Getränken ist sogar das Flugticket zur Anreise mit drin. Beim Schwesterschiff, das im Frühjahr 2020 in See stechen soll, wurde eigens für die Namensfindung eine Lotterie für Geschäftspartner und Gäste ins Leben gerufen. Unter 14000 Einsendungen machte schließlich "Seven Seas Splendor" das Rennen.

Teuerste Matratze kostet 80.000 Euro

Was die zehn Stockwerke hohe, 224 Meter lange und 31 Meter breite "Explorer" so besonders macht, lässt sich an ein paar Zahlen sehen: 552 Crewmitglieder aus 41 Nationen stehen rund um die Uhr den 750 Gästen an Bord zur Verfügung. 4822 Quadratmeter Balkone wurden gebaut. In der 413 Quadratmeter großen Regent Suite steht ein von Dakota Jackson entworfener Arabesque-Flügel von Steinway, es gibt einen privaten Spa-Bereich und einen Wintergarten mit deckenhohen Fenstern für den freien Blick aufs Meer. 134.000 Euro kostete das Bett im Master-Schlafzimmer, allein die Matratze schlug mit 80.000 Euro zu Buche.

Noch ein paar Infos aus Küche und Keller: Über 2148 Flaschen Champagner lagern auf der "Explorer", dazu fast 6000 Flaschen Rot- und Weißwein. 400 von Versace gestaltete Gedecke schmücken die Tische im Restaurant Compass Rose, in dem die Speisekarte zweigeteilt ist: links stehen die Dinner-Optionen, rechts Specials und Menüs. Fürs Dessert gibt es eine eigene Karte. Kein Wunder, dass die Gäste in den insgesamt fünf Gourmet-Restaurants während einer typischen 14-Tage-Kreuzfahrt 900 Kilogramm Hummer vertilgen. Nächstes großes Schalentier-Fest: am 24. November startet die "Explorer" ab Lissabon zur Atlantiküberquerung nach Miami. Es ist die Jubiläumsreise zum 25-jährigen Bestehen der Reederei.

