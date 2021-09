Tennisspielerin Leylah Fernandez setzt sich gegen Angelique Kerber und Naomi Osaka durch. Nun erreicht die 19-Jährige völlig überraschend das Finale der US Open. Dort könnte Fernandez auf eine noch jüngere Gegnerin treffen.

Die erst 19 Jahre alte Tennisspielerin Leylah Fernandez steht völlig überraschend im Finale der US Open. Die Kanadierin, die sich in den Runden zuvor unter anderen gegen Angelique Kerber und Naomi Osaka durchgesetzt hatte, bezwang im Halbfinale die Weltranglisten-Zweite Aryna Sabalenka aus Belarus 7:6 (7:3), 4:6, 6:4. Im Finale am Samstag trifft Fernandez nun entweder auf die erst 18 Jahre alte Britin Emma Raducanu oder Maria Sakkari aus Griechenland. "Das sind Jahre, Jahre, Jahre harter Arbeit und Tränen und Blut und allem. Ich wollte wirklich ins Finale kommen", sagte Fernandez. "Ich bin froh, dass ich im Finale bin."

Die Teenagerin geriet in der unterhaltsamen Begegnung in New York früh unter Druck, verlor 12 der ersten 14 Punkte und lag nach acht Minuten bereits 0:3 im Rückstand. Doch nach diesem nervösen Beginn steigerte sie sich und gewann den ersten Satz im Tiebreak. Die an Position zwei gesetzte Sabalenka holte sich im zweiten Satz das Break zum 5:4 und erzwang den entscheidenden dritten Satz. Dort begeisterte die junge Kanadierin die Zuschauer weiter mit ihrem schwungvollen Spiel und holte sich beim 4:2 ein Break, das Sabalenka sofort konterte. Fernandez ließ sich davon nicht verunsichern - und nutzte später den ersten Matchball zum Einzug ins Finale.

Fernandez' mögliche Gegnerin Raducanu, 150. im WTA-Ranking, ist die erste Qualifikantin überhaupt im Halbfinale von New York und erst die dritte Tennisspielerin jenseits der Top 100 nach Billie Jean King 1979 und Kim Clijsters 2009, die es so weit schaffte.