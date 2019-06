31 Punkte von Will Cummings reichen Oldenburg nicht: Alba Berlin geht ins Finale.

Das Finale der Basketball-Bundesliga bekommt ein echtes Dauerbrenner-Duell. Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel gegen Oldenburg bucht Alba Berlin das zweite Endspiel-Ticket und trifft dort auf den FC Bayern München - mal wieder.

Alba Berlin hat das Finale der Basketball-Bundesliga erreicht und trifft in einer Neuauflage des Endspiels der Vorsaison auf den FC Bayern München. Der Hauptstadtclub gewann am Sonntag auch das dritte Duell mit den Ewe Baskets Oldenburg und entschied die Serie durch den 100:89 (47:43)-Auswärtserfolg mit 3:0-Siegen vorzeitig für sich.

Damit hat Alba auch die Qualifikation für die Euroleague sicher, da Finalgegner Bayern bereits eine Wildcard für die kommende Saison der europäischen Königsklasse erhält. München hatte sich in seinem Halbfinale gegen Außenseiter Rasta Vechta ebenfalls mit 3:0 durchgesetzt. Das erste von maximal fünf Finalspielen findet am kommenden Sonntag in München statt.

Bei einer sehr ausgeglichenen Teamleistung erzielten sechs Alba-Spieler zehn oder mehr Punkte, Peyton Siva und Johannes Thiemann kamen als beste Werfer der Berliner auf 14 Zähler. Für den Hauptrundenzweiten Oldenburg reichten auch 31 Punkte von Will Cummings nicht, um noch einmal zu verkürzen. Alba erwischte den besseren Start, lag bereits Mitte des ersten Viertels mit 24:12 vorne. Die Niedersachsen kämpften sich wieder heran, hielten die Partie lange offen, konnten aber nie die Führung übernehmen.

Damit kommt es nun wieder einmal zum Dauerduell Alba gegen Bayern. Im Vorjahr hatten sich die Münchner in einer engen Finalserie mit 3:2-Siegen durchgesetzt. Auch 2014 gab es dieses Duell um den Titel, damals ebenfalls mit dem besseren Ende für die Bayern. In den vergangenen sechs Spielzeiten trafen beide Teams fünfmal in den Playoffs aufeinander - immer gewannen die Münchner.