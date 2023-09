Zog locker in Runde drei bei den US Open ein: Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz und Daniil Medwedew geben sich in New York weiter keine Blöße. Der Spanier giert auf die Titelverteidigung und denkt dabei an einen Fußball-Spieler von seinem Lieblingsklub Real Madrid. Stan Wawrinka trotzt dem Alter, Ons Jabeur einer Grippe.

Carlos Alcaraz reckte in seinem bunt gestreiften Muskelshirt die Siegerfaust in den Nachthimmel von New York. Mit seiner Form ist der Titelverteidiger schon früh im Turnier hochzufrieden. "Ich habe ein gutes Match gespielt, von Anfang bis Ende", sagte der Spanier nach seinem ungefährdeten 6:3, 6:1, 7:6 (7:4) gegen den Südafrikaner Lloyd Harris und dem Einzug in die dritte Runde der US Open: "Es ist sehr gut, in den ersten Runden in drei Sätzen zu gewinnen. Das ist sehr wichtig für mich."

Denn so kann der Wimbledon-Sieger Kraft sparen für seine Mission Titelverteidigung, bei der im Viertelfinale Alexander Zverev oder der italienische Jungstar Jannik Sinner warten könnten. Die nötige Leichtigkeit bringt Alcaraz mit - gegen Harris lachte der 20-Jährige immer wieder, klatschte nach spektakulären Ballwechseln mit seinem Kontrahenten ab.

"Ich hatte meinen Spaß auf dem Platz", sagte Alcaraz, der Platz eins in der Weltrangliste nach den US Open an Novak Djokovic verlieren wird - aber der erste Mann seit Roger Federer 2008 sein will, der zweimal in Folge in Flushing Meadows triumphiert.

"Bellingham einer der besten der Welt"

Auch seine Titel-Mission hält Alcaraz nicht davon ab, seinen Lieblingsverein Real Madrid zu verfolgen - und vor allem Jude Bellingham hat es dem Tennis-Superstar angetan. "Ich bin wirklich glücklich, dass er bei Real spielt. Er ist so ein toller, talentierter Spieler, einer der besten der Welt", sagte der Spanier. Bellingham, der im Sommer für über 100 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum spanischen Rekordmeister gewechselt war, werde "mit Sicherheit der beste Spieler der Welt auf seiner Position", sagte Alcaraz über den Engländer. Bellingham erzielte in seinen ersten drei Ligaspielen für Real vier Treffer. "Ich spreche manchmal mit ihm. Er ist eine tolle Person", sagte Alcaraz, der im gleichen Alter wie Bellingham ist.

Wie man in New York gewinnt, weiß auch Daniil Medwedew. Der Champion von 2021 musste für sein Weiterkommen gegen den Australier Christopher O'Connell einiges investieren, siegte am Ende um 1:09 Uhr Ortszeit aber mit 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2 und trifft in der dritten Runde auf den Argentinier Sebastian Baez. "Es war ein tolles Match, mit vielen Leuten hier. Ich hoffe, ihr müsst morgen nicht früh raus", sagte der Weltranglistendritte aus Russland mit einem Lächeln.

Auch bei den Frauen gaben sich die Favoritinnen keine Blöße. Vorjahresfinalistin Ons Jabeur trotzte einer leichten Grippe und zog durch ein mühsames 7:6 (9:7), 4:6, 6:3 gegen die junge Tschechin Linda Noskova ebenso in die dritte Runde ein wie US-Hoffnung Jessica Pegula. "Ich bin seit Donnerstag krank", sagte Jabeur: "Ich nehme eine Menge Medikamente. Ich tue alles, was ich mit meinem Team tun kann, um mich zu erholen."

Wawrinka auf Jimmy Connors Spuren

Die Weltranglistendritte Pegula, die bei einem Grand Slam noch nie über das Viertelfinale hinaus gekommen ist, bezwang die Rumänin Patricia Maria Tig im Arthur Ashe Stadium 6:3, 6:1 und bekommt es nun mit der Ukrainerin Elina Switolina (Nr. 26) zu tun. "Das wird ein großes Battle, sie ist sehr stark", sagte Pegula.

Für Furore sorgt bei den Männern derweil weiterhin der frühere Turniersieger Stan Wawrinka. Der 38 Jahre alte Schweizer, der 2016 in New York triumphierte, gewann sein Zweitrundenduell gegen den Argentinier Tomas Etcheverry mit 7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:3, 6:2 und zog als ältester Profi seit 32 Jahren in die dritte Runde ein.

Älter als Wawrinka bei einem Zweitrunden-Erfolg war in Flushing Meadows zuletzt Jimmy Connors (damals 39) im Jahr 1991 gewesen. "Es ist nicht wichtig, wie alt man ist", sagte der dreimalige Grand-Slam-Sieger Wawrinka: "Wenn du dich noch für eine Sache begeisterst, solltest du nicht aufhören."